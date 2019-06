Las reacciones de los políticos tras la entrevista de Arnaldo Otegi en TVE

Las reacciones tras la entrevista de Otegi en el Canal 24 de TVE no se han hecho esperar. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recordado este jueves al coordinador general de EH Bildu que a la banda terrorista ETA la derrotó el Estado de derecho y, por tanto, la sociedad española. Marlaska ha hecho estas manifestaciones en la rueda de prensa de presentación de la operación especial de tráfico para este verano y en respuesta a las declaraciones de Otegi en la entrevista.

Mira también Las 11 frases más controvertidas de Otegi en la entrevista de TVE

En ella, Otegi eludió condenar la violencia de ETA y se defendió con el argumento de que hizo "algo más importante" que eso, que fue "contribuir" a que la organización terrorista haya desaparecido. "A ETA la derrotó la sociedad española, las fuerzas de seguridad del Estado, la justicia y la cooperación internacional, en concreto la colaboración con la República de Francia, que nunca hay que olvidarlo", ha enfatizado el titular de Interior.

Marlaska se ha dirigido tras la rueda de prensa al acto en el Congreso de homenaje a las víctimas del terrorismo, que ha estado precedido por la polémica de esa entrevista. Pero antes de trasladarse, ha recordado que ETA "ha roto muchas partes de nuestras vidas y sobre todo a las víctimas durante 50 años". "Ha marcado nuestra vida y la de mucha gente para siempre", ha añadido.

Y por ello ha querido hacer de nuevo un reconocimiento a las víctimas, que han sido "las que han permitido que todos nosotros sigamos ejerciendo nuestros derechos y libertades".

Por su parte, la diputada del PP y víctima del terrorismo de ETA, Teresa Jiménez-Becerril, ha responsabilizado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de la entrevista. "Claro que sabemos cuál es el responsable último, Sánchez, porque ese instrumento de Otegi les viene bien para la investidura", ha asegurado Jiménez-Becerril este jueves en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press. Así, ha vinculado esta entrevista con la investidura de Sánchez y ha recalcado que desde el Gobierno "se podría haber evitado".

"El presidente del Gobierno puede exigir que no se haga una entrevista a una persona inhabilitada en cargo público, porque es un terrorista", ha denunciado la víctima de ETA. Entiende que la entrevista "no era obligatoria, sino necesaria para las claves de gobierno y los pactos", y ha tachado la decisión de emitirla de "desacertada".

"Estamos aquí para pedir responsabilidades", ha añadido. "La ley dice que la televisión tiene que representar valores éticos", ha criticado al ente público y ha insistido en que es una "infamia" que la televisión pública entreviste a un terrorista. "Es una humillación que se entreviste a una persona que ha dicho que los asesinatos de ETA eran necesarios", ha apostillado.

El PNV: "Es extraño que no se la hayan hecho antes"

El portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso, Aitor Esteban, ha avalado la entrevista y ha considerado que lo que le parece "extraño" es que "no se la hayan hecho antes". En declaraciones en el Congreso, Esteban también ha afirmado que la querella criminal de Vox contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por "colaboración" con ETA "no hay por donde cogerla". "No tiene ni pies ni cabeza", ha añadido el portavoz del PNV.