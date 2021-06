Las víctimas del 17A recurren para que Houli y Oukabir cumplan como asesinos.

La acusación que representa al mayor número de víctimas de los atentados del 17A en La Rambla de Barcelona y en Cambrils (Tarragona) ha pedido, en un recurso de apelación, que la Audiencia Nacional condene a Mohamed Houli Chemlal y a Driss Oukabir como autores de los asesinatos, además de pertenencia a organización terrorista y otros delitos.

El recurso, consultado por Europa Press, pide al tribunal que rehaga su sentencia y les condene por los "asesinatos terroristas consumados y los delitos de lesiones terroristas". La Audiencia Nacional impuso una pena de 53 años y medio de cárcel a Chemlal y de 46 a Oukabir por pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito así como fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista; y estragos en tentativa de carácter terrorista en concurso con 29 delitos de lesiones por imprudencia grave.

Con este recurso, la representación de las víctimas pide a la sala de apelación de la Audiencia Nacional que anule una parte de la argumentación jurídica de la sentencia, manteniendo los hechos que el tribunal declaró probados, y condene a Driss Oukabir y Mohamed Houli Chemlal como partícipes de los ataques. También reclama ajustar las indemnizaciones a las víctimas y concreta a tres afectados, para quienes pide reconocer 271, 90 y 249 días de estabilización después de los ataques.

Procesados por colaboración

Reprochan que el tribunal consideró no planteada la acusación por delitos de asesinatos y lesiones terroristas contra Chemlal y Oukabir, pero sí decidió absolver a Said Ben Iazza "de delitos que no estaban incluidos en el auto de procesamiento donde sólo se hablaba de colaboración con organización terrorista".

Afirman que el juez instructor no argumentó por qué rechazó procesar a Chemlal y Oukabir por estos delitos, lo que sí había pedido la representación de las víctimas, y afean una "flagrante contradicción" entre la sentencia y su escrito de acusación. La acusación cree que se ha "omitido" la parte de su escrito de acusación que atribuía a Chemlal y Oukabir los delitos de asesinato y lesiones terroristas.