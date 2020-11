Madrid eleva al 15% del PIB el zarpazo de las restricciones de Pedro Sánchez.

"Un trato de penalización". Así ha descrito el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, la actitud del Gobierno central hacia Madrid. El consejero ha criticado que "somos la cuarta región con menor inversión del Estado por habitante, cuando esta es la autonomía que está sacando adelante la economía nacional. La aportación crece un 40% en algunos lugares, y en Madrid se estanca ". El político ha lamentado que este sea el contexto en que se encuentra la CAM para afrontar una caída del PIB del 15% por la Covid: "En el mes de mayo estimábamos que el impacto de las restricciones por el virus iba a ser del 12%, pero el estado de alarma impuesto solo para encerrar Madrid y las nuevas medidas nos han hecho subir el porcentaje al 15%. Es una barbaridad".

El consejero también ha reprochado al Ejecutivo de Sánchez por "obligar a subir los impuestos" de los madrileños, que "no quieren tener impuestos altos y lo han votado muchas veces". Lasquetty ha explicado que 75.000 millones de euros de los madrileños salen de la región para financiar a otras localidades. En cuanto a los próximos presupuestos de la CAM, el consejero ha declarado que sí existe un clima político para llegar a un acuerdo entre las tres fuerzas de la investidura (Partido Popular, Vox y Ciudadanos). Lasquetty se ha mostrado confiado en que esto será posible, pese a que todavía "nos tenemos que sentar a ver qué quiere Vox".

Por otro lado, el consejero ha asegurado que el proyecto de los PGE presentado por el Gobierno la semana pasada es "irreal" porque parte de estimaciones contrarias a la de otros organismos, como el Banco de España, que "hablan de una caída peor para este año y una recuperación menor para el siguiente".

Para él, partir de premisas erróneas hace que "tengamos una política económica extraordinariamente perjudicial para España. Va a empeorar las cosas. Crea una estimación de ingresos inflada, sobre todo por la subida de impuestos". Lasquetty ha aclarado que "la subida de impuestos -bebidas azucaradas, diesel, seguros...- hace que el Gobierno crea que España tendrá un récord de recaudación y eso es una manera de pintar ingresos que ellos saben que no existen para repesentar las cuentas como no demasiado desequilibradas a sabiendas de que el desequilibrio es muchísimo mayor. También preocupa mucho el crecimiento del gasto imprudente... El gasto no financiero del Estado va a crecer un 41%. ¿Dónde se ha visto una familia o empresa que dispare sus gastos en el momento en que peor lo está pasando? Esto va a incrementar el déficit y la deuda". Lasquetty ha denunciado que el Gobierno actúa "como si no hubiera un mañana".

El Gobierno madrileños ha implementado una estrategia quirúrgica para frenar la Covid al acordonar las áreas con una mayor transmisión del virus. Por ahora, 35 zonas básicas de salud de la Comunidad de Madrid están sometidas a restricciones de movilidad. Los vecinos de estas zonas sanitarias -que suponen el 11 % de la población de la Comunidad- no pueden salir de ellas salvo por motivos justificados, como los laborales, y tendrán otras limitaciones como, por ejemplo, el cierre de los parques infantiles, que sí están abiertos en el resto de la región.