Laya asegura que la llegada migratoria a Ceuta "no es fruto del desencuentro". 

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha señalado este lunes que desde Marruecos aseguran al Gobierno español que la llegada masiva de marroquíes a Ceuta "no es fruto de un desencuentro" con España y ha avanzado que han comenzado durante la tarde con las devoluciones de los inmigrantes ilegales "con las prácticas habituales" con las que se responde a este tipo de situaciones.

"No puedo hablar por Marruecos. En todo caso, puedo decirle que nos han asegurado hace unas horas es que esto no es fruto del desencuentro", ha respondido la ministra en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, al ser preguntada por si la llegada masiva de marroquíes puede tener relación con la acogida en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. En este contexto, González Laya ha señalado que la llegada de migrantes "no es una cuestión nueva para España" y ha incidido en que se va a gestionar "manteniendo los canales operativos en vigor con los países de origen y asegurando la seguridad de nuestras fronteras". Según ha aclarado, "habrá refuerzos" y se devolverá a sus lugares de origen a aquellas personas que han entrado "de manera ilegal, de acuerdo con los protocolos que están en vigor".

Sobre la presencia del líder del Polisario en un hospital de Logroño para recibir tratamiento contra la Covid-19, la ministra ha insistido en que España "ha sido muy clara y detallada de lo específico" de este caso. "Se trata de una cuestión humanitaria, a una petición de ayuda humanitaria de una persona con situación sanitaria muy frágil", ha subrayado González Laya, al tiempo que ha recalcado que no concibe que se pueda "poner en riesgo la vida de menor en el mar" como "respuesta a una acción humanitaria".

Por ello, la titular de Asuntos Exteriores ha insistido que desde Marruecos aseguran que la llegada masiva de migrantes "no es el fruto de un desencuentro". "Como no lo es, vamos a seguir haciendo lo que hacemos en estas situaciones", ha explicado González Laya, quien ha incidido en gestionar la migración desde la "corresponsabilidad como lo hacen buenos vecinos".

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha cifrado a última hora de la tarde en más de 2.700 el número de ciudadanos marroquíes que han accedido irregularmente a la ciudad autónoma durante este lunes bordeando los espigones marítimos fronterizos del Tarajal y Benzú ante la pasividad de las fuerzas de seguridad del país vecino, que según fuentes policiales no están haciendo "nada" para contener la salida de compatriotas hacia la localidad española.

Algo más de un tercio del total, unas 700 personas según la Delegación, han asegurado ser menores de edad a su llegada a territorio nacional, lo que impedirá la devolución inmediata del contingente que esperan poder realizar las autoridades españolas a partir de los contactos establecidos entre los ministerios de Interior y Asuntos Exteriores con el Reino alauita.