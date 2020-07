La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha respondido a la recomendación francesa a sus ciudadanos de que eviten viajar a Cataluña asegurando que España es un país "seguro" y "uno de los países con más controles y mecanismos para identificar los brotes".

Durante una entrevista en la cadena estadounidense CNN International, Laya ha reconocido la existencia de brotes en el país, pero "como otros" y ha destacado que "el Gobierno central como los autonómicos trabajan para controlarlos".

Ha asegurado que "es la nueva normalidad mientras no haya vacuna ni tratamiento. El diálogo es constante para proteger la salud de los ciudadanos". En ese sentido ha recomendado "ser cautelosos en las zonas donde hay brotes. Es algo perfectamente normal".

Pese a la nueva situación el espacio internacional seguirá abierto según ha señalado. "No se cierran las fronteras", ha afirmado. No obstante, antes de conocer la decisión del Gobierno galo, la ministra dijo este viernes en una entrevista a "France 24" que estudia con los países europeos eventuales cierres de fronteras internas y externas, pero destacó que España no sufre una segunda ola sino brotes "por aquí y por allí".

"Indicadores sanitarios preocupantes" en Cataluña

Francia tomó este viernes nuevas medidas para enfrentar el repunte de casos por coronavirus en el país y recomendó encarecidamente a sus ciudadanos que eviten los desplazamientos a la región española de Cataluña, ante el aumento del número de contagios. "La situación en Cataluña muestra indicadores sanitarios preocupantes. Recomendamos vivamente a los ciudadanos franceses que eviten desplazarse allí mientras no mejore la situación en ese territorio", dijo el primer ministro, Jean Castex.

"En Cataluña, la situación epidémica sigue evolucionado. En este contexto, se desaconseja acudir a esta región hasta que la situación se estabilice de nuevo", destaca el Ministerio, que recomienda a los franceses que se encuentren ahora mismo en Cataluña regresar al país y pasar una prueba de diagnóstico de COVID-19. Un duro golpe que llega en plena temporada para el turismo en Cataluña, principal comunidad autónoma de destino de turistas extranjeros en 2019, dos de cada diez de los cuales fueron franceses; esto es, el 21,0%, según el Instituto Nacional de Estadística de España.