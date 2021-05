Leguina culpa a Sánchez: "Si me echa del partido, volveré cuando se vaya" 

El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha afirmado sobre el expediente de expulsión que le ha abierto el PSOE por su apoyo en campaña a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso: "Si me echa del partido Sánchez, volveré al partido cuando se vaya Sánchez". En declaraciones al programa "La noche de Dieter" de esRadio Leguina ha negado haber pedido el voto para Ayuso y ha asegurado que la culpa de la "derrota histórica" sufrida por el PSOE en las elecciones madrileñas ha sido de Sánchez y de "sus amiguetes de Moncloa".

La Ejecutiva Federal del PSOE ha decidido este jueves abrir un expediente de expulsión contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina y el exsecretario general del partido en Euskadi Nicolás Redondo Terreros por su apoyo en la campaña de las elecciones madrileñas a Isabel Díaz Ayuso.

"Ahora vamos a tener la culpa Nicolás y yo de la estrepitosa derrota que han tenido (...) A mí no me ha llamado nadie, yo no sé nada; lo que sí sé es que la culpa de esta derrota histórica la tiene un señor que se llama Pedro Sánchez", ha afirmado. Para Leguina, que fue el primer presidente autonómico madrileño (1983-1995), lo que están haciendo desde la ejecutiva socialista es "echar la culpa a quien no la tiene. Gabilondo no tiene ninguna culpa, y Franco tampoco".

"La culpa la tiene Sánchez y sus amiguetes de Moncloa, que han montado una campaña para echarse a llorar", ha añadido el expresidente madrileño, quien añadió: "Si me echa del partido Sánchez, volveré al partido cuando se vaya Sánchez".

Leguina ha subrayado que Díaz Ayuso "ha ganado en todos los distritos, es casi imposible", mientras que "un partido inexistente, inconsistente, sin demasiada gente, dirigido por Errejón, le ha superado en votos" al PSOE.

"Y ahora la culpa la tiene Nicolás Redondo y yo (...) Nosotros no hemos pedido el voto para Díaz Ayuso. Otra cosa es que yo haya dicho, y sí he dicho, que no votaré a Sánchez", ha aseverado Leguina, quien se pregunta: "¿Van a echar también a Felipe González y a Alfonso Guerra?".

A juicio de Leguina, el resultado electoral del martes "es un aviso muy grave". "Madrid es una comunidad autónoma muy urbana y lo urbano siempre anuncia el cambio en el conjunto. Me parece que por ahí va la cosa".

"Pedro Sánchez ha recibido una derrota muy gorda para ellos y demuestra, además, que como siga acostándose y metiéndose en la cama con separatistas, con proetarras o con Podemos, acaba mal. Todo esto acaba mal para el PSOE", concluyó.