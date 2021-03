López justifica que se saltó el cierre para escuchar a "las víctimas" de Maduro. 

El opositor Leopoldo López se encuentra de visita "unos días" por la comunidad gallega para conocer el funcionamiento de la numerosa colonia venezolana, así como para recabar testimonios para llevar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al Tribunal Penal Internacional (TPI) por "crímenes de lesa humanidad".

"En Galicia hay varias víctimas de violación de Derechos Humanos de Nicolás Maduro", explica Leopoldo López en una entrevista concedida a Europa Press. En su visita por tierras gallegas, apunta que se ha entrevistado con "el equipo de venezolanos que trabaja con los migrantes" y con los exiliados, que "es una experiencia relativamente para los venezolanos, porque el 'boom' del éxodo venezolano se acentuó a partir de 2016 y 2017". "Aquí hay una experiencia que estoy seguro que va a ayudar mucho", agrega.

Además, al igual que hizo en Madrid, en Galicia mantiene encuentros con "varias personas que han sido víctimas de violación de Derechos Humanos", familiares de personas que "han sido torturadas, detenidas y privadas de libertad de manera arbitraria por parte de la dictadura de Nicolás Maduro". "Estamos preguntado quién está dispuesto a hacer públicas sus denuncias", asevera, pues "ya el Tribunal Penal Internacional determinó que hay razones suficientes para procesar a Nicolás Maduro como responsable de crímenes de lesa humanidad". "La idea es que se puedan seguir sumando muchos testimonios", agrega.

Expediente sancionador en Cambados

El pasado martes, la Policía Local de Cambados (Pontevedra) inició un expediente sancionador contra Leopoldo López por saltarse el cierre perimetral. El líder opositor se encontraba en una terraza con su mujer, Lilian Tintori, y otra pareja. Ahora la Xunta deberá decidir sobre si se impone sanción o no -al estar adherido el Ayuntamiento a un convenio con el Gobierno gallego para que tramite las multas anticovid-.

"Estábamos en Cambados visitando a un artista muy respetado, Manolo Paz, paramos a tomar un café, se acercaron las autoridades y nos pidieron documentación", explica López sobre lo sucedido. "Ayer no fui informado de ningún tipo de violación de norma o de multa. Ayer no hubo ningún tipo de mención sobre eso", relata. "No sé cómo es el proceso aquí en España, si eso se notifica posteriormente", dice.

Además, apunta: "Yo salí de Madrid antes del 26 de marzo, que era el día que se cerraba Madrid". Y tenía una "agenda para compartir con los venezolanos" en Galicia. En la tarde de este miércoles, Leopoldo López ha visitado en Vigo la sede de la Federación Venezolana de Galicia (Fevega), en donde se ha entrevistado con el presidente de la entidad, Manuel Pérez Vidal, así como con María Fernanda Ruiz, responsable del área de jubilados.

Con motivo de esa visita, López sostiene que "la Federación Venezolana de Galicia es un ejemplo para España". "Y me atrevería a decir que también para Europa", asegura. Un modelo de esta federación de organizaciones, la "principal" y "mejor articulada" de España, que ve exportable para "impulsar" con el fin de organizar a la diáspora venezolana por "toda Europa".

Preguntado sobre si en este viaje tiene previsto entrevistarse con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o autoridades gallegas, apunta que "no está planteado", si bien se muestra "muy interesado en seguir viniendo a Galicia". Esta es la "primera vez" que Leopoldo López visita Galicia, pero lo considera "un sitio muy cercano a los venezolanos". "Venezuela tiene una marca de Galicia muy profunda", opina.

En esta entrevista con Europa Press, subraya que hay zonas de los alrededores de su Caracas natal que le recuerdan a Galicia, sitios como los Altos Mirandinos o Los Teques, que son "muy parecidos". Incluso "distintas urbanizaciones son iguales a Galicia, la arquitectura, los negocios, la gente...". "En Venezuela la presencia de los gallegos es tan importante que a los españoles se les dice gallegos", remarca. "La imagen que tiene Galicia para los venezolanos es muy poderosa porque hay muchos gallegos en Venezuela, muchos han retornado".

Y es que "los gallegos y españoles tuvieron que irse a Venezuela a mitad del siglo XX", pero "ahora los venezolanos está viniendo a España y están siendo muy bien recibidos". "Estoy seguro de que vamos a lograr la libertad y la democracia en Venezuela. Más de medio millón de venezolanos que están en España van a regresar a Venezuela con talento, conocimiento y creatividad, y van a ayudar mucho a la reconstrucción de nuestros país", concluye.