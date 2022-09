Lesmes carga contra los partidos por bloquear y "erosionar" la Justicia.

Noveno discurso como presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuarto en funciones. Carlos Lesmes ha vuelto a presidir el acto de Apertura del año Judicial y, como viene siendo habitual desde que el órgano de gobierno de funciones se encuentra pendiente de renovación (desde diciembre de 2018), ha cargado duramente contra el PSOE y PP por mantener bloqueada la institución. "El escenario político de estos últimos años, está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española", ha dicho Lesmes durante su discurso.

En este sentido, Lesmes ha solicitado públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se reúnan "con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido". "De no ser atendido este llamamiento que hoy hago será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan", ha proseguido Lesmes, que previamente ha descartado la dimisión en bloque del CGPJ.

"Hoy la confianza ha desaparecido y los daños derivados de la no renovación no solo no revierten sino que se agravan", ha admitido Lesmes, que ha pedido la renovación por respeto a los "jueces españoles que legítimamente esperan que quien les representa no permanezcan impasible ante el deterioro de sus principales instituciones y, por extensión, de la Justicia entera". "El respeto a la Ley es inexcusable y compromete a todos los poderes públicos", ha destacado, por lo que considera que "resultaría inadmisible mantenerse impávido" a este llamamiento.

El acto, que se celebra en el Salón Plenos del Tribunal Supremo, se ha celebrado en un momento de tensión, que está marcando el inicio del curso de los tribunales. El órgano de gobierno de los jueces tiene mañana una importante reunión para elegir a dos nuevos magistrados en el Tribunal Constitucional, si bien todo apunta a que el encuentro no acabará con la propuesta de dos nombres. El bloque conservador se reunió en la noche de este martes y acordó no nombrar a nadie hasta que no tengan claras las "reglas del juego" y, mucho menos, siguiendo los tiempos límites -hasta el 13 de septiembre- que el Gobierno ha marcado por ley.

"Un año más", ha repetido varias veces Lesmes durante su discurso marcado por un tono duro. El presidente del Alto Tribunal ha afirmado que "la Justicia española está siendo sometida a unas tensiones que pueden abocarlas a la inoperancia y a minar la confianza que los ciudadanos tienen en ella". Así, ante la presencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, y del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del órgano de gobierno de los jueces ha lamentado que "el escenario político de estos últimos años, está debilitando y erosionando las principales instituciones de la Justicia española", en referencia al CGPJ por la falta de renovación y la limitación legal de sus "funciones esenciales", que le impide hacer nombramientos en la cúpula judicial.

"No es un plazo orientativo"

De este modo, ha hecho directa alusión al Tribunal Supremo por la "constante merma de efectivos que se está produciendo desde el año pasado, como consecuencia de la imposibilidad legal de su reposición", donde quedan 14 plazas vacantes sin cubrir y que los próximos meses llegarán a 20. De hecho, la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central se quedará sin miembros. "El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la cúpula de la Justicia española en toda la historia de nuestra democracia, con unos efectos negativos que se van extendiendo poco a poco a toda la organización judicial (...) El sentimiento de pesar se agudiza cuando comprobamos, además, que las recurrentes llamadas de atención efectuadas desde la Sala de Gobierno no reciben otra respuesta que la indiferencia", ha lamentado.

En este sentido, Lesmes ha recordado que se ha puesto en contacto con las Cortes Generales para recordar que el mandato del CGPJ es de cinco años, tal y como marca la Constitución, y que no se trata de un plazo "meramente orientativo" y cuyo cumplimiento se subordine a "razones de oportunidad políticas". "Aunque es evidente que todos estos llamamientos no han surtido efecto alguno, con la grave consecuencia de que la paralización del Consejo se está trasladando a todo el sistema judicial, muy necesitado de impulso y reforma, hoy vuelvo a reiterarlo: la renovación del Consejo debe acometerse con urgencia", ha advertido.

En este sentido, el máximo representante de los jueces y magistrados ha afirmado que la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ es "ineludible" y que debe abordarse lo antes posible, ya que es la muestra de la "crisis de difícil salida por la permanente falta de entendimiento de los grupos políticos mayoritarios" y por la "percepción negativa, muy generalizada, de politización" que genera. Sin embargo, en su opinión, este debate debe realizarse después de renovar el actual CGPJ caducado desde hace casi cuatro años.

Descarta la dimisión en bloque

Con ello, el presidente del CGPJ ha recordado que son varias las propuestas que se han lanzado para resolver la situación, entre las que se encuentra la dimisión en bloque de todos los vocales y del presidente. Al respecto, Lesmes ha descartado que esta sea la solución, la cual ha sido tildada de "irresponsable e inaceptable": "Llevaría a la paralización total del Consejo con la imposibilidad material y jurídica de desarrollar su misión constitucional, así como aquellas otras funciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial encomienda a sus órganos".

"¿Qué pensarían los ciudadanos, por poner un ejemplo que todos entiendan, si todos los ministros de un gobierno en funciones decidieran colectivamente desertar de sus cargos, dejando a España sin Gobierno, como medio de presión al Parlamento en un proceso de investidura que se estuviese dilatando excesivamente en el tiempo? Lo que resulta impensable para el Gobierno de la Nación también lo es para el órgano de gobierno de los jueces", ha concluido.