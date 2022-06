Los letrados del Congreso rechazan la limitación de la inviolabilidad del Rey. 

Los letrados del Congreso de los Diputados han rechazado en un escrito la admisión a trámite de una proposición de ley del PNV para limitar la inviolabilidad del rey, al señalar que esta propuesta es contraria al régimen jurídico que contempla la Constitución en este asunto referente a la Jefatura del Estado. En su escrito, los letrados del Congreso señalan que esta proposición de ley "invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura del Estado" que recoge el artículo 56.3.

En concreto, este artículo indica que "la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad" y que sus actos estarán "siempre refrendados" por el presidente del Gobierno o el del Congreso, salvo en los miembros de su casa. Por todo ello, los letrados concluyen que no resulta "posible la regulación de esta materia mediante una proposición de ley", como pretende el PNV. El PNV presentó el pasado martes esta proposición de ley en el Congreso para limitar la inviolabilidad del rey, y que no alcance a sus actos privados, a través de una modificación de la ley orgánica del poder judicial. Sostenían los nacionalistas vascos que a través de esta proposición de ley se podía desarrollar el Título II de la Constitución.

La Mesa del Congreso estudiará este martes la proposición de ley del PNV que acaba de ser rechazada por los letrados de la Cámara Baja, que analizan este tipo de iniciativas con anterioridad. Previsiblemente, se rechazará, ya que tres de los cuatro grupos que integran la Mesa (PSOE, PP y Vox) están en contra de limitar la inviolabilidad del rey, un asunto que en este órgano solo apoya Unidas Podemos, que ha redoblado su presión sobre sus socios de Gobierno socialistas tras los casos judiciales que han afectado al rey emérito Juan Carlos I.

En otras ocasiones, la Mesa ya ha rechazado tras un informe desfavorable de los letrados iniciativas similares, como ha ocurrido con una proposición de ley que Más País registró recientemente por tercera vez y que pide precisamente modificar el Título II de la Constitución para acotar la inviolabilidad y ausencia de responsabilidad del rey o la reina a determinados ámbitos.