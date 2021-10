Llop dice que el 'no' del PP a renovar el CGPJ provoca un "bloqueo gravísimo".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha reprochado este viernes al PP que esté generando un "bloqueo institucional gravísimo" con su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y otros órganos. En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha señalado que no se puede contemplar otro escenario que no sea cumplir con la Constitución, que es renovar el CGPJ, y ha mostrado su preocupación por que ya hayan transcurrido seis años en los que se ha "hurtado a la ciudadanía de un CGPJ que responda al sentir ciudadano, lo que es muy grave".

"No se puede uno instalar en el constante no a todo y en el constante bloqueo y la crispación", según ha dicho la ministra en referencia al PP, y ha preguntado qué tiene que ver el hecho de que ese partido ponga "de excusa" que hay que renovar el sistema de elección en el CGPJ, para no renovar otros órganos como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo.

"Está generando un bloqueo institucional gravísimo con una muy mala imagen para España", según ha señalado Llop, quien ha indicado que cuando el PP gobernó con mayoría en España en ningún momento planteó un cambio en el procedimiento de elección de miembros de CGPJ.

"Lo que está ocurriendo es muy dañino para España, porque la imagen exterior que estamos dando es ciertamente lamentable y esto se debe a ese bloqueo del Partido Popular", según ha recalcado la ministra, para quien la "responsabilidad es exclusivamente" de ese partido.

Ha manifestado que tiene que quedar una cosa clara y es que hay un proceso de elección vigente y en marcha: Los jueces ya han propuesto a los 50 candidatos aspirantes a ser vocales del CGPJ. Hay que dejar claro, según ha proseguido, que con el sistema vigente, avalado por el Tribunal Constitucional, los jueces ya proponen a los doce candidatos jueces y de los 50, cada fuerza política del Parlamento tiene que elegir a sus candidatos.