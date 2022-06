Llop sobre el CGPJ: "¿Qué miedo tiene Feijóo? Es más de lo mismo que Casado

El 12 de julio de 2021 tomaba posesión Pilar Llop como ministra de Justicia. Tras ese acto, en el que recibía la cartera de la mano de su antecesor Juan Carlos Campo, hizo sus primeras declaraciones ya como miembro del Gobierno y expresó su deseo acerca de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se desbloqueara "cuanto antes". De estas manifestaciones ha pasado ya casi un año y el órgano de gobierno de los jueces continúa estando en funciones, situación en la que lleva desde diciembre de 2018, por la falta de acuerdo entre las fuerzas políticas parlamentarias. "Siempre que el PP ha estado en la oposición lo ha bloqueado, siempre", destaca ahora la titular de Justicia.

El cambio de liderazgo en el PP con la llegada de Alberto Núñez Feijóo se entendió como una puerta abierta para culminar las negociaciones y dar salida a la renovación del CGPJ. El nuevo presidente de los 'populares' incluso se ha reunido con las asociaciones de jueces para conocer su opinión y recabar propuestas sobre cómo debería llevarse cabo el nombramiento de los nuevos 20 vocales del órgano. Sin embargo, un nuevo periodo electoral en Andalucía ha paralizado las conversaciones entre partidos, lo que afectará también a la renovación parcial de otro órgano, el Tribunal Constitucional.

"Hay algunas fuerzas políticas que lo que están haciendo es politizar al CGPJ con su bloqueo", asegura la ministra de Justicia en una entrevista a La Información, al ser preguntada por el avance de la negociación. Llop admite que este tipo de nombramientos son "decisiones políticas" que se ven afectadas por los "tiempos políticos", como pueden ser las elecciones al Parlamento de Andalucía el próximo 19 de junio. Sin embargo, para la ministra de Justicia "el problema es cuando esta toma de decisiones afecta a los ciudadanos directamente y les perjudica como es en este caso". "La no renovación del CGPJ está perjudicando a la ciudadanía", sentencia.

El propio Tribunal Supremo advirtió hace unos meses que el bloqueo del CGPJ le repercutía en el dictado de 1.000 sentencias anuales menos. La imposibilidad que tiene el Consejo de hacer nombramientos en la cúpula judicial, como es el Alto Tribunal, Audiencias Provinciales o Tribunales Superiores de Justicia, una vez haya expirado su mandato -debido a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que sacaron adelante PSOE y Unidas Podemos en marzo del año pasado-, está provocando la lentitud para resolver asuntos, ya que no se cubren las vacantes que dejan los magistrados que salen de los tribunales por cambio de destino, jubilación u otras circunstancias. Y esta es una de las principales razones por las que Llop, magistrada de carrera especializada en violencia de género, urge la renovación del órgano de gobierno de los jueces: "Esos 1.000 asuntos anuales tienen nombres y apellidos que son de personas que podemos ser cualquiera de nosotros y eso es un retraso injustificado para los ciudadanos".

En este sentido, la ministra de Justicia subraya que, para "agilizar las resoluciones que están pendientes", su departamento ha tenido que hacer un "esfuerzo económico que no debería hacer si estuviera renovado el CGPJ", que consiste en poner a disposición del Tribunal Supremo "un refuerzo de 17 letrados en el Gabinete Técnico", lo que supone "más de un millón de euros de dotación". Así, Llop vuelve a reclamar a los 'populares' que se sienten a negociar quiénes serán los futuros vocales por dos motivos: el primero, porque hay que "cumplir con la Constitución, que dice que cada cinco años hay que renovarlo"; y en segundo lugar, porque "lógicamente, ahora tenemos un Parlamento muy plural y que no responde en absoluto con la composición del CGPJ que fue nombrado hace ocho años y pico".

"Siempre lo ha bloqueado"

Con todo ello, Pilar Llop, que antes de llegar a Justicia era la presidenta del Senado, se muestra crítica con el nuevo presidente de los 'populares' debido a que las conversaciones relacionadas con el órgano de gobierno de los jueces siguen abiertas. "¿De qué tiene miedo Feijóo para no renovar el CGPJ?", se pregunta la ministra, al tiempo que le compara con sus antecesores: "Los tres líderes que ha tenido el PP en los últimos años no han renovado el CGPJ. Feijóo parece que está en la misma línea que (Pablo) Casado. Es más de lo mismo y no sé a qué teme".

"Siempre que el PP ha estado en la oposición lo ha bloqueado, siempre. En la quinta legislatura, en la octava legislatura y en esta última legislatura. Un total de más de seis años de bloqueos de CGPJ, que, al final, lo que hacen es no ir en contra del Gobierno, es ir en contra de los ciudadanos", añade Llop. En esta línea, la ministra de Justicia y notaria mayor del reino resalta la importancia de que el órgano de gobierno de los jueces tenga un "cordón umbilical que le conecte con la ciudadanía, con el sentir ciudadano, a la hora de la interpretación de las normas". Y es que "el Consejo es quien nombra a los magistrados del Tribunal Supremo que hacen esa jurisprudencia, que luego aplican los tribunales de instancia", apostilla.

La renovación del TC

Lo cierto es que el bloqueo del CGPJ puede retrasar el cumplimiento de la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional. El mandato de cuatro de sus magistrados caduca el próximo 12 de junio, cuyos sustitutos tienen que ser designados por el Gobierno y por el órgano de gobierno de los jueces. No obstante, el impedimento legal a que este último pueda hacer nombramientos ha abierto un debate sobre si el Ejecutivo puede proponer sus dos candidatos en solitario. "Debe ser que no es algo tan claro, ni en la legislación ni tampoco en la Constitución. Hay distintas interpretaciones", admite Llop.

Según explica la ministra, en este caso hay "tres vías" abiertas: La primera, "que se renueve el CGPJ y se pueda renovar el mandato de los magistrados del TC". La segunda, "la vía de la sentencia que está pendiente en el TC sobre la limitación de las competencias del CGPJ". Y, por último, "es la vía que no debe estar tan clara cuando todo el mundo se está preguntando lo mismo: ¿puede o no puede el Gobierno nombrar su dos miembros?". Aún no hay respuesta para esta última pregunta, pues, según recuerda Llop, el Ejecutivo estudia "si de alguna manera es posible cumplir con el mandato constitucional, por lo menos por parte del Gobierno".