López: el abogado del PP tuvo plácet para hablar con el enlace de Bárcenas

El consejero madrileño y secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha insistido este miércoles en que no se plantea dimitir por poner en contacto al abogado del PP en la causa por la 'caja b' del partido, Jesús Santos, con un empresario, Agustín D., que hizo de enlace con el extesorero Luis Bárcenas. Según ha señalado, el abogado del PP recibió en 2017 el plácet de la asesoría jurídica del partido para esos contactos pero "con la condición clara de que no podía llegar a ningún tipo de acuerdo con el intermediario" de Bárcenas.

En declaraciones a los medios de comunicación tras participar en un acto, López ha reiterado que su "única relación" con este asunto es haber puesto en contacto en 2017 a dos personas que eran "conocidas" suyas. "El señor Agustín fue el que me pidió si le podía facilitar un contacto y le facilité el de Santos", ha desvelado.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid ha dejado claro que en esa fecha él "no tenía relación de ningún tipo con el Partido Popular", ya que no es hasta enero de 2020 cuando entra en el Comité Ejecutivo del PP como secretario de Justicia e Interior del partido.

Ante las peticiones de dimisión de varios grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid, ha asegurado que él ha dado muestras de saber asumir responsabilidades a lo largo de su vida pero ha dejado claro que "en este momento" es algo que no se plantea.

Dos personas de su "confianza"

Al ser preguntado quién le mandó poner en contacto al empresario con el abogado del PP, ha explicado que "nadie" le mandó nada porque eran dos personas de su "confianza" con las que tenía una "relación personal" y se limitó a ponerlas en contacto. "Una de ellas me manifestó que tenía interés en tener una relación con la otra", ha apostillado.

Dicho esto, ha señalado que, como ha explicado Santos, "abogado externo del partido", esos encuentros comenzaron en el año 2017, solicitando "permiso al partido a través de la asesoría jurídica de ese momento". "Se le dio permiso para que mantuvieran esos contactos con la condición clara de que no podía llegar a ningún tipo de acuerdo con el intermediario del señor Bárcenas", ha resaltado.

En este sentido, ha reiterado que Santos "recibió el plácet del partido en su momento a través de la asesoría jurídica" y que quedaron en que "darían cuenta del contenido" de esas reuniones "si se producía algo de relevancia especial". "Pero no se produjo nunca nada porque no tuvo necesidad de dar conocimiento a la asesoría jurídica de nada que tuviera relevancia hasta este momento", ha manifestado.

La actual dirección "desconocía" esto

A renglón seguido, López ha hecho hincapié en que la actual dirección del PP desconocía las reuniones con el intermediario de Bárcenas. "La actual dirección desconocía esta situación porque quien lo conocía era la asesoría jurídica y no había tenido información de más reuniones porque las que se producían no tenían ningún interés y nunca se puso en conocimiento de la dirección nada al respecto", ha relatado.

Eso sí, ha enmarcado en la normalidad de los procedimientos judiciales que los abogados y las partes puedan hablar entre sí. "Las partes hablan entre sí en contactos estrictamente procesales, no políticos", ha abundado. Al preguntársele si tras esas reuniones del empresario con el abogado Santos se le informó del contenido dado que eran personas de su confianza, López ha dicho que no y ha añadido que el contenido de las mismas era algo que no tenía para él "ningún interés".