Golpe a López Madrid: el juez ignora los informes policiales claves contra Pinto

La Audiencia Nacional no va a estudiar las pruebas de Javier López Madrid contra la doctora Elisa Pinto. El millar de papeles entre informes judiciales y policiales que presentó en el caso Villarejo el pasado mes de enero se quedan fuera del procedimiento después de que el magistrado se los haya devuelto. Según explica, se trata de documentos que no guardan relación con el objeto de esta causa en la que únicamente se investiga si el exalto cargo de OHL contrató los servicios del comisario jubilado José Manuel Villarejo en pleno enfrentamiento con la dermatóloga.

El análisis del material incautado a Villarejo tras su detención en noviembre de 2017 provocó la apertura de esta nueva pieza del caso Tándem en aras a dilucidar si hubo o no pagos al Grupo Cenyt. En su comparecencia ante el juez, el yerno de Miguel Villar Mir negó por completo este extremo aunque sí admitió que recurrió a él para que le ayudara. Según dijo, en aquella época él y su familia recibían decenas de mensajes intimidatorios día y noche y esto le hizo buscar auxilio policial. Se trata de manifestaciones opuestas a las que mantiene Pinto, quien también denunció ante la policía y los juzgados que desde el año 2013 sufrió una campaña de acoso y amenazas en la que implicó a parte de la policía patriótica y cuyo punto álgido se produjo en 2014 cuando denunció que fue apuñalada mientras estaba con su hijo en el coche.

Para apuntalar su tesis López Madrid aportó en el Juzgado Central de Instrucción número 6 más de mil folios con información policial y judicial que, según expuso, desacreditarían la versión de Pinto. La documentación que ahora rechaza el magistrado del caso Tándem estaba relacionada con las investigaciones que durante más de siete años llevaron a cabo la Brigada Provincial de la Policía Judicial, la Guardia Civil y la Policía Judicial de Secuestros y Extorsiones. Se trata de material que forma parte de un procedimiento penal en Plaza Castilla, el cual se abrió a tenor de una denuncia del empresario. Con todo, existen un total de dos causas por estos hechos ya que, paralelamente, la doctora interpuso otra denuncia contra López Madrid dando lugar a un procedimiento que ya está instruido y que ha dejado a los pies del banquillo al empresario y a Villarejo.

En manos de Interior

La entrega de toda esta documental contó con la oposición de la abogada de la doctora, la cual rechazó que se incorporara al sumario de esta pieza vigesimocuarta del caso Villarejo. Su argumentario es ahora acogido por el juzgado, que en una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso este periódico acuerda que se le devuelva a su dueño. La decisión se conoce una semana después de que se tomara declaración por estos hechos al comisario jubilado. Villarejo, que intervino desde la prisión de Estremera, explicó que López Madrid le contactó a través del presidente de Société General, Donato González, pero negó que interviniera en este tema para amedrentar a la dermatóloga. También descartó que cobrara por su gestión ya que, según dijo, lo que hizo fue informar al Ministerio del Interior del asunto.

El espía trató de explicar al magistrado Manuel García Castellón que fue un tema delicado al ser el empresario una persona cercana a la Casa Real. Según dijo, altos cargos del Ministerio así como de la Secretaría de Estado de Seguridad estaban al tanto de las denuncias cruzadas entre ambos y de sus derivadas judiciales. Con todo, Villarejo también fue preguntado por un episodio que se produjo a finales de 2013 cuando el exconsejero de OHL visitó a la dermatóloga a su consulta. Ambos dijeron que la persona que les acompañó fue Rafael Redondo, socio del policía en el Grupo Cenyt. Sin embargo, la doctora Pinto mantiene que se trató del comisario y que le advirtió de consecuencias si no dejaba de enviar mensajes a López Madrid o si le denunciaba, como finalmente ocurrió.

La Fiscalía Anticorrupción pidió formalmente la imputación de ambos tras localizar en la documental incautada información relativa a los procedimientos de Plaza Castilla, además de archivos de audio en los que intervenía Pinto. Entre todo este material, los agentes destacan una conversación que se produjo a principios de 2017 en la que apuntaba que iba a pedirle "un poco de pasta" por su mediación en el asunto. "Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava ésta y a todos los que me han ayudado tal y cual, hablaré con él, con Javierito... ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un 'embolao' y ni me has llamado (...). Le voy a decir, chiquitín, daños y perjuicios", reza el audio.

La agenda de Villarejo

El avance de esta macrocausa ha evidenciado que el nombre de Pinto ha salido a relucir en más ocasiones. Una de ellas en la pieza en la que se investiga el espionaje ilegal a Luis Bárcenas. Los agentes encontraron tras el análisis del móvil de Francisco Martínez conversaciones con otros altos cargos policiales también implicados en estos hechos. En concreto, con el inspector Andrés Gómez Gordo, que trabajó como jefe de seguridad de María Dolores de Cospedal en su etapa como presidenta de Castilla-La Mancha. "El 16 de julio tengo reconocimiento fotográfico de Pp (Villarejo) en el caso de la loca. Llegó el jueves la citación, lo habíamos parado pero alguien lo ha reactivado", le dijo el policía al exnúmero dos de Interior. Los whatsapps coinciden en fecha con los aplazamientos de la rueda de reconocimiento en la que Pinto tenía que reconocer a su agresor. Gómez Gordo dijo al respecto que incluso a Villarejo se le ofreció justificar su ausencia en el juzgado por estos hechos aludiendo que estaba de vacaciones.

Otro de los documentos en los que aparecen referencias a este caso es en la agenda personal de Villarejo. Su contenido, al que ha tenido acceso este diario, recoge anotaciones sobre el avance de las primeras denuncias que interpuso la doctora en la comisaría de Chamartín. En concreto, hace alusión directa al comisario Jaime Barrado, destituido tras acceder a investigar este caso. "Seguir adelante. Prueba falsa", escribió Villarejo sobre este policía, el cual denunció que existía una mano negra en este asunto y que se hizo cargo del tema cuando la dermatóloga decidió derivar el caso a la Secretaría de Estado de Seguridad. Los cuadernos también recogen anotaciones sobre periodista que cubrían este caso. "Está preocupado porque espera un ataque en el tema Pinto", escribió.