Los barones acatan el diálogo de Sánchez con Cataluña pero ponen sus condiciones

Los líderes autonómicos del PSOE han respaldado este sábado con matices la apuesta por el diálogo con el independentismo catalán del presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez. Algunos presidentes autonómicos como el aragonés Javier Lambán y el castellanomanchego Emiliano García-Page han pedido que no haya un trato de favor hacia el independentismo en detrimento de otros territorios.

A su llegada a la sede del partido en la calle Ferraz para la reunión del Comité Federal -máximo órgano entre congresos-, García-Page defendía como "inevitable" el "diálogo en todas las direcciones", dada la actual fragmentación política en España, pero lo pedía también con la oposición.

Ahora bien, preguntado en concreto por el diálogo que se dispone a entablar el Gobierno de Sánchez con el Govern catalán sobre el conflicto político, García-Page ha señalado que "la Constitución permite hablar de mucho, pero también limita hablar de algunas cosas". No obstante, ha indicado que esto es lo que tenía "claro" que iba a "quedar garantizado" en esta reunión del Comité Federal.

Page ve por el momento "mejor voluntad" por parte del Gobierno que de las instituciones catalanas a ese diálogo y considera "lógico" que la reforma del Código Penal, planteada por el Gobierno, no se lleve a esta mesa de negociación porque es de "sentido común" que aquellos que han cometido los delitos de sedición y rebelión, según ha dicho, "sean juez y parte". El dirigente castellanomanchego también ha tomado la palabra en el debate a puerta cerrada que ha tenido lugar en la reunión del Comité después de la intervención de Pedro Sánchez. Según fuentes de su delegación, García-Page incidió en la necesidad de garantizar la igualdad entre españoles, vivan donde vivan.

Page también reclamó, según han relatado a Europa Press asistentes al Comité, estar alerta con Unidas Podemos porque, pese a que formen parte del Gobierno de coalición, consideran al PSOE un rival al que buscan derrotar. Aun así, el líder castellanomanchego ha reconocido que a Sánchez no le quedaba otra opción tras el 10 de noviembre que gobernar en coalición con ellos.

En una línea similar a la de Page respecto de Cataluña se ha manifestado el presidente de Aragón, Javier Lambán, que abandonó el Comité nada más terminar la intervención de Sánchez, quien, adelantándose a las inquietudes de algunos de sus barones respecto del diálogo con Cataluña, ha prometido que la atención al problema de Cataluña no se hará en perjuicio de las necesidades de otros territorios.

Lambán, que no se quedó por tanto al debate posterior en el Comité, ha recurrido a los medios de comunicación para responder a Sánchez. Así, ha dicho que "no hay ni un solo presidente" de las autonomías que "vaya a aceptar de buen grado" que se "premie económicamente" a aquellos que han sido "mucho más desleales" con el Estado, en referencia a los independentistas catalanas. Ha advertido además de que no va a admitir "ningún tipo de política de apaciguamiento" con Cataluña que se haga "a costa de la financiación" que requieren los habitantes de Aragón.

Más allá de Page y Lambán, no ha habido más voces dentro del PSOE que hayan cuestionado esta política de apaciguamiento en Cataluña. Ni siquiera la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, a quienes algunos miembros del Comité Federal han visto en actitud de ejercer como "la mayor fan de Sánchez" tras años de enfrentamiento.

En declaraciones a la prensa a su llegada al Comité, Díaz ha manifestado tener la "tranquilidad y seguridad" de que Sánchez "unirá siempre el diálogo a la legalidad". Al término de la reunión, Díaz se mostró ante la prensa particularmente satisfecha de que las primeras palabras de Sánchez en el Comité estuvieran dedicadas a los trabajadores del campo.

En términos parecidos a los de Díaz se ha expresado el presidente de la Comunidad valenciana, Ximo Puig, quien se ha referido a la "igualdad" entre todos los españoles y al diálogo con el independentismo catalán dentro de la ley. Puig ha recordado a la prensa a su llegada a la reunión que el problema territorial afecta a varias regiones, no sólo a Cataluña, y ha instado a solucionar el problema de financiación autonómica.