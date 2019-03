Los CDR cargan contra Quim Torra por haber obedecido a "la justicia española"

Miembros del CDR de Sabadell (Barcelona) han criticado este sábado en persona -antes de un acto de JxCat en la ciudad- al presidente de la Generalitat, Quim Torra, porque "acata la justicia española".

"Mientras el Govern acata la justicia española, nuestras compañeras son encausadas por protestar defendiendo que este juicio es una farsa", ha publicado el CDR de Sabadell en su cuenta de Twitter, en referencia al juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo (TS).

Según un vídeo difundido por el CDR -que había convocado la acción bajo el lema 'Implementación o dimisión'-, un miembro de esta organización ha dicho al presidente catalán que está "en riesgo de ir a la cárcel" por una denuncia de los Mossos d'Esquadra por una protesta independentista en las escaleras del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

"Estoy aquí luchando por la República y veo que vais en dirección contraria", ha expresado el activista al presidente, que le ha asegurado que sí que va en la misma dirección.

Torra también ha dicho a los miembros del CDR que los Mossos tienen que actuar a veces "como policía judicial de la justicia española", según ha publicado TV3. Y se ha dirigido a otra activista para decirle: "Yo soy el pueblo. A mi no me puedes decir que no soy el pueblo".

La ANC critica a los Mossos

La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha criticado las actuaciones de Mossos d'Esquadra en la retirada de lazos y otros símbolos de escuelas catalanas y ha asegurado que pedirán explicaciones a la Conselleria de Interior.

En declaraciones a los medios durante el acto de la ANC 'Ninguna mujer en el olvido' de apoyo a las presas soberanistas, Paluzie ha asegurado que la entrada de Mossos en escuelas en horario lectivo "llegando al extremo de borrar con pintura blanca un mural pintado por niños, es gravísimo y no se debería de tolerar".

Ha sostenido que bajo la exigencia de neutralidad durante el periodo electoral, que ha calificado de comprensible, "se esconde una voluntad de esconder que hay presos políticos".

El evento, que se ha celebrado frente al centro cultural El Born de Barcelona, se ha realizado como homenaje a las presas soberanistas cuando se cumple un año de la entrada en prisión de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que fue la primera presidenta de la ANC.

Sacos de lazos

Por otra parte, el grupo 'Segadors del Maresme' que se muestra contrario a la independencia de Cataluña ha volcado este sábado una decena de sacos de lazos amarillos frente al Palau de la Generalitat "para demostrar el cinismo" del president, Quim Torra.

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, el grupo ha criticado que Torra dijese "que había que dejar de contaminar" y han volcado miles de lazos de plástico amarillo en la plaza Sant Jaume de Barcelona.

Los activistas, que han aparecido vestidos con monos blancos, se describen a sí mismos como "un grupo de catalanes fieles, decididos a devolver la neutralidad a las calles", y han realizado esta protesta tras la polémica de la simbología independentista en las instituciones catalanas, que ha ordenado retirar la Junta Electoral Central (JEC).