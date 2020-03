Los errores que Justicia pidió a Igualdad corregir de la ley de libertades sexuales

El Ministerio de Justicia ha elaborado un documento de 26 páginas de alegaciones técnicas al proyecto de ley de libertades sexuales elaborado por el departamento que dirige Irene Montero, según ha adelantado la 'Cadena Ser'.

Desde Justicia han criticado que en el proyecto de ley "no queda clara la delimitación con la ley integral contra la violencia de género" y han señalado que se utilizó mal la "técnica legislativa". Además, el ministerio que dirige Juan Carlos Campo ha añadido que el documento lleva "contenidos normativos que no requieren rango legal" y "no contiene proposiciones imperativas ni establece mecanismos para asegurar su aplicación".

Las minuciosas correcciones llegan hasta el punto de recomendar que se cambie la manera de titularen y se revise la puntuación del escrito.