Los expertos de PwC creen que el actual sistema de pensiones no durará 10 años

Los 113 expertos, directivos y empresarios que participan en el Consejo Económico de PwC dan una de cal y una de arena. Lo malo: el 63% de los encuestados considera que el actual sistema de pensiones no es viable y deberá ser sustituido por otro para garantizar su sostenibilidad. De hecho, el 86% de los expertos considera que al sistema actual no le quedan más de diez años de vida -un 42,5 % cree que no durará más de cinco años y un 43,6 %, entre cinco y diez años-.

Entre las medidas más valoradas para mejorar el actual sistema figuran la consideración de toda la vida laboral para el cálculo de la pensión, la puesta en marcha de medidas fiscales para incentivar los planes de pensiones privados complementarios y retrasar la edad de jubilación al menos hasta los 70 años.

En cuanto a un posible sistema alternativo, los expertos abogan o bien por un modelo mixto de reparto y capitalización o por complementar las pensiones públicas con un sistema privado obligatorio.

Para ese último supuesto, el 36% de los encuestados cree que el sistema privado debería ser obligatorio para los nuevos trabajadores y dejar a los empleados actuales elegir qué mecanismo prefieren, dada la insuficiente cultura financiera de la población. En cualquier caso, el 65 % del consenso defiende que el Gobierno tiene la obligación de garantizar la pensión a todos los ciudadanos.

Ahora vayamos con la de cal. Los expertos del Consenso Económico de PwC han elevado en dos décimas, hasta el 2,9%, su previsión de crecimiento económico en España para este año, por debajo del 3% que recoge el cuadro macroeconómico del Gobierno, pero un 44% de los mismos cree que la economía puede crecer más de un 3%. No creen que llegue a estos niveles en 2018, donde solo apuestan por ello un 9,2%.

El Consenso del tercer trimestre publicado hoy -con encuestas realizadas durante el mes de septiembre a 113 expertos, directivos y empresarios- también mejora una décima la previsión para 2018, hasta el 2,6%, la misma que la que recoge el Ejecutivo. El 76% del Consenso considera "bueno" el momento actual de la economía y un 70,5% confía en que dentro de un año será igual o mejor.

Más de la mitad de los consultados para la elaboración del informe cree que las exportaciones, la inversión y la demanda de vivienda continuarán creciendo en los próximos seis meses y un 39,4 % opina que el consumo de las familias se mantendrá al alza.

Las buenas perspectivas para los próximos meses se apoyan también en la confianza en que la inflación, el tipo de cambio y el precio del dinero permanecerán estables. Con respecto a la situación internacional, la mayoría del consenso cree que atraviesa un buen momento y que esta situación no cambiará significativamente en los próximos meses.