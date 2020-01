Los hijos de las víctimas socialistas de ETA, enfrentados por el pacto con Bildu

El discurso de Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso, ha provocado uno de los momentos más tensos de la segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez. La portavoz vasca ha acusado de "autoritario" el discurso del Rey tras el 1 de octubre catalán y ha rememorado la figura de Arnaldo Otegi, lo que ha provocado que las bancadas de Vox, PP y Ciudadanos saltasen de sus asientos recriminando esas palabras. Al grito de 'asesinos' o 'terroristas' han interrumpido su turno de palabra, para despedirla con gritos de 'fuera, fuera'.

El terrorismo de ETA ha vuelto a la primera plana de la política española tras la abstención del grupo parlamentario EH Bildu en la investidura del candidato socialista, previo acuerdo entre ambas formaciones. El pacto y la respuesta del partido socialista a la formación 'abertzale' ha sido valorado por UPN como "acomplejada, sumisa y arrodillada", especialmente porque, según ha dicho su portavoz Sergio Sayas, "los que les han amenazado, los que les han extorsionado, son los que le elegirán a usted presidente de España".

Diferentes políticos han recordado a las víctimas de ETA, en especial, a las socialistas que, según han dicho, sentirían vergüenza. Ante estas acusaciones Pedro Sánchez ha subrayado las palabras de la hija de Juan María Jáuregui para reivindicar sus acuerdos. Sin embargo, la realidad es que los hijos de las víctimas socialistas de ETA han mostrado posiciones encontradas.

Pablo Casado ha publicado en Twitter la carta que el hijo de Fernando Múgica, que ya solicitó la baja del PSOE tras la polémica fotografía de Mendia con Otegi. En el documento, escrito a mano alzada, José María Múgica asegura que le produce "una náusea infinita y un profundo desprecio" alcanzar la Presidencia "con la ayuda del fascismo que nos asesinó en el País Vasco". "Ignoro cuál es su memoria histórica, si es que la tiene", se cuestiona.

La carta que José María Múgica ha mandado hoy a Pedro Sánchez: “Que usted pretenda alcanzar la investidura con la ayuda del fascismo que nos asesinó en el País Vasco, produce una náusea infinita y un profundo desprecio”. pic.twitter.com/GYF2GiLBsh — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 5 de enero de 2020

Tras las acusaciones del PP y de su líder Pablo Casado de que "ETA no ha desaparecido", los hijos de Froilán Elespe y Juan María Jáuregui han mostrado públicamente al acuerdo del PSOE con Bildu defendiendo que "ETA no existe". "Su opinión es tan válida como la mía", subraya Josu Elespe . En concreto, señala que le "hace feliz que ETA no exista, que tengamos un gobierno de izquierdas en España, y que se encare el problema catalán desde el diálogo". E insiste, "mi padre pensaría lo mismo. Fin".

Unas palabras que ha suscrito María Jáuregui, "mi aita también estaría feliz, Pablo Casado". Además, reivindica que su padre "era un firme defensor del diálogo".