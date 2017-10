La huelga paraliza Cataluña a golpe de barricadas, 'piquetes' y escraches al PP

Apenas dos días después del 1-O, Cataluña ha amanecido paralizada. Las escenas de tensión que se han vivido en la comunidad durante todo el fin de semana parece que no tienen visos de terminarse. Barricadas, atascos y piquetes han sido el paisaje con el que se han encontrado muchos ciudadanos al levantarse por la mañana. No en vano Cataluña vive este martes una jornada en la que coinciden una convocatoria de huelga general por parte de los sindicatos CGT, COS, Intersindical-CSC e IAC y el denominado "paro de país" convocado por la Taula per la Democràcia, integrada por UGT, CC.OO., Pimec, Cecot, ANC y Òmnium Cultural, que secundará también el Gobierno catalán.

El tráfico es imposible entre las grandes ciudades por los atascos kilométricos consecuencia del corte de hasta 51 carreteras. No se ha escatimado en medios para conseguir interrumpir la circulación: desde banderas cubriendo la calzada a barricadas de neumáticos ardiendo, que, en la AP-7 por ejemplo, ha provocado un atasco de más de 10 kilómetros.



Mientras las manifestaciones iba colapsando el centro de Barcelona, pronto, la ira se ha volcado contra quienes consideran que son responsables de la actuación policial del domingo: los políticos del Partido Popular. Unas 2.000 personas se han concentrado frente a su sede para corear reivindicaciones favorables a la independencia de Cataluña y gritos de 'Hemos votado', junto a proclamas de huelga general y a favor de los derechos laborales de los trabajadores.



Los portavoces de la CNT han han defendido el derecho a la autodeterminación de Cataluña y han tachado al PP de fascistas por sus políticas laborales y por la "violencia policial" del domingo.

Manifestaciones en colegios



Las manifestaciones han continuado en los colegios de toda Cataluña donde intervinieron la Guardia Civil y la Policía Nacional por el 1-O para mostrar su rechazo a las cargas policiales y mostrar mensajes de paz.



La concentración más mayoritaria se ha producido ante la escuela Ramon Llull, donde hubo una importante carga policial, y donde miles de ciudadanos han hecho ofrendas florales y han proliferado consignas como "este pueblo es imparable".



A esta protesta han asistido representantes políticos e institucionales como la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí (exdirigente de la ANC), y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha manifestado sentir "mucha emoción ante la escuela" y ha afirmado que las escuelas de Barcelona son un "modelo de convivencia que nos representan al grito de somos gente de paz".

Desde las puertas de esta escuela, ha partido una manifestación encabezada por la pancarta "la dignidad de un barrio nos hace fuertes como pueblo".



Ante las puertas de la escuela Mediterrània de Barcelona, donde la carga policial causó varios heridos, los concentrados han exhibido una urna, mientras gritaban la consigna "hemos votado"



Paros en el transporte



Otro de los principales sectores afectado por los paros ha sido el transporte público. El metro ha comenzado funcionando al 40% y los autobuses al 30%, por encima de los servicios mínimos decretados por la Generalitat, establecidos en un 25%, aunque fuentes del consorcio de transportes han reconocido que las esperas de 9 minutos apenas se han notado por la baja afluencia de viajeros porque muchos han optado por otros transportes alternativos.

Por su parte, el transporte aéreo y el turismo también están viendo afectados. El Ministerio de Fomento ha decretado los servicios mínimos de las áreas que le competen.



Para Aena los servicios mínimos decretados son, en su conjunto, del 25% y van desde el 23% para Barcelona hasta el 56% en Sabadell, pasando por el 29% en Girona y el 34% en Reus. En el caso de Enaire, que tiene una plantilla en Cataluña de 660 trabajadores, los servicios mínimos para el centro y torres de control se sitúan en el 60,4% con el objetivo de garantizar los servicios esenciales.



Para Adif el Ministerio de Fomento ha destacado que el número de puestos designados para garantizar los servicios esenciales será en promedio diario, para el conjunto de los días de huelga, de 421 trabajadores de un total de 1.387. Es decir, hay servicios mínimos del 30,35%.



Renfe, no dependiente del Ministerio de Fomento sino de la Generalitat, tiene fijados unos servicios mínimos del 65% para trenes de media distancia, en trenes de alta velocidad un 76%, en trenes de mercancías un 20%, y los trenes talleres, trenes grúa y brigada de socorro no cuentan con restricciones.



Tampoco se han querido quedar atrás los estibadores del Puerto de Barcelona y del Puerto de Tarragona, que han secundado al 100% la huelga, pese a los paros que protagonizó el sector apenas unos meses. El seguimiento ha sido total también en los puertos de Palamós, Vilanova i la Geltrú (Girona) y Sant Carles de la Ràpita (Tarragona), que son de titularidad de la Generalitat.



El sector agrario está asimismo en situación de inactividad y los arroceros del Delta del Ebro, por ejemplo, interrumpirán la cosecha, según CGT.

La Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha instado a los trabajadores que quieran sumarse a este paro general convocado por la Taula per la Democràcia -en rechazo a la actuación policial de este domingo- a que lo pacten con su empresa.



Aunque CCOO y UGT de Cataluña suscriben el "paro de país" sí se han desmarcado de la huelga general convocada por sindicatos minoritarios y también han pedido que las empresas pacten con sus empleados qué paros hacer durante el día para protestar