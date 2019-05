Los médicos de cabecera se alían para frenar y plantar cara al 'Doctor Google'

Desde hace mucho tiempo Google se ha convertido en la consulta médica de todos, con los problemas que eso conlleva... Pero no es el único. Cada vez más las redes sociales, youtube o el propio Whatssapp se han puesto la bata blanca para recomendar dietas milagro sin contrastar, superalimentos que poco de 'súper' tienen o tratamientos que restringen el consumo de gluten o lactosa sin análisis de sangre de por medio. Cansados de escuchar en sus consultas que el tomate es malo para el ácido úrico o que infusiones de alpiste son buenas para la tensión o que el homeópata le ha curado las malas digestiones con solo ponerle los dedos encima, han decidido combatir al 'doctor Google' con una guía en la que acabar con los bulos que llegan por la desinformación sobre salud.

La alimentación, las vacunas, la homeopatía, el cáncer, la sexualidad... son los temas sobre los que más bulos circulan en las consultas médicas, según revela una encuesta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Y como avisa uno de sus miembros, Antonio Torres, "la verdad hay que demostrarla y la mentira no". Así, han presentado una guía anti bulos que pueda servir de ayuda a todos los médicos que se enfrentan con pacientes 'desorientados' y que llegan a la consulta con la bata blanca puesta. "Pueden llegar a abandonar sus tratamientos o dejar de vacunarse porque han visto vídeos o posts recomendados por amigos que pregonan alternativas más rápidas y seguras a la que ofrece la farmacología", advierte.

Torres lamenta que los más afectados por estos bulos suelen ser los más débiles. Relata aquí el ejemplo de los pacientes con un cáncer ya diagnosticado que piden a su médico soluciones que "han visto en Internet" y que en alguna ocasión se trata de una disolución con lejía. "Cualquier tratamiento que se anuncia como milagro contra esta enfermedad creo que debería ser delictivo. Se juega con su esperanza", nos asegura.

En cuanto a la alimentación, quieren desmentir, por ejemplo, que el jengibre alivie las náuseas. "Las naúseas tienen muchas causas y marticar puede ser una 'solución' porque se genera saliva y eso alivia, pero no es lo único", desmiente. También desmonta el mito de que la cúrcuma y la miel puede sustituir a un antibiótico, ¿qué estudio demuestra que tenga un efecto contra las bacterias? cuestiona al mismo tiempo que lamenta que algo se convierte en verdad "por el simple hecho de estar en Google".

En este sentido, Torres lamenta que cuando alguien se autodiagnostica que tiene que ponerse a dieta lo primero que hace es buscar la que está de moda, la que hace algún famoso, la más milagrosa... "¿Por qué no buscamos dieta equilibrada y saludable?", se pregunta Torres. Y lo cierto es que, según los médicos, "hay que comer de todo en sus porcentajes adecuados y tener en cuenta lo que gastamos y lo que debemos consumir". La dieta mediterránea "cumple con lo que debería ser una dieta perfecta, pero pocos la tienen en cuenta", lamenta y eso que estamos ante un modelo de alimentación que sí ha demostrado una prevención de ciertas enfermedades

El colectivo tiene claro que tanto internet como las redes sociales pueden ser unas grandes aliadas si se empiezan a tachar de bulos algunas de las noticias que "se expanden como una infección y al final acaba dejando secuelas". Advierten de que "cualquier información sobre la salud debe pasar un matiz de rigor" y apelan a denunciar las "barbaridades". Así nace #saludsinbulos donde, por ejemplo, desmienten que la maca, la chía, las semillas de lino o la quinoa sean superalimentos porque "sin ser perjudiciales, no tienen muchas de las cualidades que se les atribuyen".

Con la guía pretenden dar el primer paso para intentar desmontar con argumentos científicos estos bulos y de recomendar las web de salud acreditada y cómo buscar información veraz. Estos son algunos ejemplos:

BULO. Los antibióticos no son cualquier fármaco, no son efectivos contra los virus y pueden crear resistencia en el paso del tiempo, haciendo a las bacterias más fuertes

BULO. No hay evidencia científica en cuanto a que la canela disminuya los niveles de glucemia. Se puede realizar analítica de hemoglobina glicada y niveles de glucemia capilar para demostrar que esto no es cierto.

artrosis

¿Se cura con cartílago de tiburón y colágeno?

BULO. La artrosis es un proceso degenerativo que afecta inicialmente al cartílago de la articulación. Es por tanto una consecuencia del envejecimiento del tejido cartilaginoso. El cartílago es una estructura vascular que se nutre fundamentalmente del líquido sinovial presente en la articulación. Esto quiere decir que si no cogemos un menisco y lo cortamos con unas tijeras no sangrará. si no le llega sangre difícilmente va a llegarle principio activo alguno administrado por vía oral. Desgraciadamente en la artrosis sólo podemos aliviar los síntomas, no curar la enfermedad.