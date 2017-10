Los Mossos piden que si hay que detener a Puigdemont lo haga la Policía o Guardia Civil

El Sindicato de Mossos d'Esquadra (SME) ha pedido hoy que, en el hipotético caso, que esperan que no se produzca, que se tuviera que detener al hasta ahora presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la orden judicial llegara a la Guardia Civil o la Policía Nacional, y no a la policía catalana.



En declaraciones a Efe, el portavoz del SME, Toni Castejón, ha reconocido que una orden judicial "siempre se tiene que obedecer", aunque espera que, llegado el caso, que esperan que no se produzca, hubiera que detener a Puigdemont o a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, el arresto lo practicaran la Guardia Civil o la Policía Nacional.

"A los Mossos no nos gustaría nada. Es una situación muy complicada, hay muchas sensibilidades, no nos gustaría", ha indicado Castejón.



El portavoz del SME ha añadido además que espera que, si esta hipotética orden judicial de detención de Puigdemont llegara a los Mossos, el nuevo jefe de la policía catalana, el comisario Ferran López, solicitara que se hiciera de otra forma. "Lo normal sería que lo hiciera otro cuerpo", ha insistido Castejón.