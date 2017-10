Los unionistas arrancan la campaña con una marcha histórica en Barcelona

Segunda marcha histórica por la unidad de España y a favor de la Constitución convocada por Sociedad Civil Catalana. Si la primera supuso un hito, un punto de inflexión, ésta ha sido más multitudinaria, más integrada, un grito desesperado contra el nacionalismo. Un millón de personas según los convocantes y la Delegación del Gobierno, y 300.000 según la Guardia Urbana del Ayuntamiento de Barcelona han gritado fuerte 'Todos somos Cataluña'. Y a diferencia de la marcha del 8 de octubre esta vez sí ha estado presente como partido el PSOE. PP, Ciudadanos y PSC han pedido participar de forma masiva en las próximas elecciones del 21 de diciembre.



La marcha ha sido el inicio de la campaña del 21D. "Las elecciones más importantes de nuestra historia, nos estamos jugando la convivencia", Así las califica el líder del PP Xavier García Albiol. En la misma línea se ha expresado Albert Rivera: "Hay que votar en masa para echar a Puigdemont y Junqueras del Gobierno y para poner fin a un proceso agotador y agotado que ha roto la sociedad catalana". El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, también presente en la manifestación, confesaba que veía en los comicios una oportunidad para "empezar a sentar una realidad jurídica, política y social en Cataluña".



Este domingo, como en aquel emblemático 8 de octubre que nadie va a olviar en Cataluña, ha vuelto a hablar el expresidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, ya convertido en todo un icono en la lucha contra el independentismo. El socialista, como dice él, se ha convertido en un 'junquerologo', al que ha atacado sin piedad: "Es usted un totalitario", ha dicho Borrell al recordar cuando este decía que votar constitucionalista en algunas zonas era herir al pueblo catalán.



La lucidez y claridad de ideas del expresidente del Parlamento entusiasma a los unionistas, de izquierdas, de centro y de derechas. Las redes ya hablan de él como "patrimonio de todos por su lucha contra el soberanismo". Y demuestra, que esta manifestación con banderas de España y Senyeras no está formada por conservadores, o venidos de fuera, simplemente por la mayoría ya no silenciosa que defiende la unidad y la Constitución. Borrell ha defendido sin reservas la aplicación del 155 que dice, "ya ha salvado miles de empleos. Los golpes a la democracia empiezan cuando se incumplen las leyes de un país. El 155 es el instrumento para reestablecer la legalidad cuando alguien la incumple".

¿Dónde está la izquierda que no está aquí?

La presencia de Francisco Frutos y su discurso es sintomático de que algo ha cambiado. Las banderas de España ya no son solo cosa de unos pocos y de un sentido ideológico determinado. El que fuera secretario General del PCE y candidato de Izquierda Unida a las elecciones en el año 2000, ha subido al escenario para pedir sensatez: "No hagáis que la gente esté más angustiada. Más estafada. Terminad con esto, con las mentiras y con el odio."

Tanto Frutos como Borrell han dejado claro que se puede ser de izquierdas y defender el régimen del 78. O lo que ellos defienden, que es difícil ser de izquierdas y apoyar el nacionalismo. Un claro mensaje a Unidos Podemos. El primero en dejar claro su postura ha sido el comunista quien ha dicho que hablaba en "nombre de una izquierda no nacionalista, suponiendo, permitidme la ironía, que haya una izquierda nacionalista". Y después ha pasado al ataque. "Esta izquierda cómplice que se dice que no es nacionalista, pero que se va detrás de los nacionalistas y les baila el agua, ¿qué hace esta izquierda que no está aquí, como lo está la izquierda real?".



Borrell en este sentido ha recogido el guante y le ha puesto nombre y apellidos: "Me quiero dirigir a esa izquierda comprensiva con los nacionalismos. No señora Colau. Usted que es la emperadora de la ambigüedad no puede decir que el 155 es un golpe". "No, señora Colau, no. Cuando se aprobaron las leyes de independencia con 72 votos, pese a que para cambiar el Estatut se necesitan 90, usted calló, no dijo nada. Cuando a los alcaldes les acosaron porque no querían dejar las escuelas para un referéndum ilegal, usted calló".

Estos ataques vienen a ahondar en la herida de Unidos Podemos sobre su proyecto para España que le ha costado críticas internas como la de Carolina Bescansa. El caos interno de Podemos está en todo el país, pero también en Cataluña. Para muestra la diputada de Podem, Angels Martínez, que quita banderas de España o reconoce a Puigdemont como presidente de la República en un claro desafío a la línea de ambigüedad calculada.



Precisamente este lunes el partido se reúne para redefinir una estrategia en la que logren mejor explicar su España plurinacional sin parecer que son cómplices del independentismo. Después de la manifestación de hoy lo va a tener muy complicado. La campaña ha empezado y muchas cosas han cambiado tras al DUI.