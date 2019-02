Lozano compara el referéndum con una violación porque votaron "sin permiso"

La secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha comparado la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña con "una violación" porque los organizadores "no tenían el permiso" para sacar las urnas a la calle.

"Yo normalmente uso esta metáfora del sexo. Quiero decir, el sexo no está prohibido, igual que votar no está prohibido, pero no lo puedes hacer a la fuerza. Si no, sería una violación", declaró Lozano este miércoles en una entrevista para la cadena británica Sky News.

La exdiputada del Partido Socialista y de UPyD argumentaba así su disconformidad con la forma en que los políticos catalanes actuaron durante el 1 de octubre de 2018. Lozano añadió que las autoridades fueron "especialmente responsables" y que tenían que cumplir la ley "y no lo hicieron".

Más adelante, cuando el periodista británico le preguntó si estaba comparando el referéndum con una violación se retractó diciendo que no se había expresado "adecuadamente". "Votar está bien, pero si no tienes permiso, se convierte en un delito criminal en España", añadió.

A las puertas del Supremo la consellera de la Presidencia y portavoz de la Genearlitat, Elsa Artadi, ha calificado las declaraciones de Lozano como un "insulto hacia todas las mujeres" y ha exigido que le "hagan dimitir de una vez".

A Lozano también se le preguntó si los políticos catalanes deberían pasar 25 años en prisión por convocar el referéndum independentista, aunque la política se abstuvo de opinar: "No voy a decir mi opinión porque eso no importa en absoluto. Soy un alto cargo del Gobierno y podría entenderse mal", contestó la política.