Madonna pide un millón de euros por cantar dos canciones en Eurovisión

Quedan ya pocas semanas para que el Festival de Eurovisión se celebre y todos los preparativos están en marcha. Será el 18 de mayo cuando Tel Aviv acoja el famoso certamen europeo, tras la victoria de Neta el pasado año. Israel quiere dejar huella en esta edición y piensa tirar la casa por la ventana para que sea inolvidable. Incluso lograr que la todopoderosa Madonna actúe en directo.

Y parece que está a punto de lograrlo, según las informaciones del diario israelí 'Hayom'. Aunque la estrella habría pedido cerca de un millón de euros por cantar dos canciones en la gala, los cuales parece que cobrará. Así se habría acordado en unas duras negociaciones con la 'reina del pop', que elige cada vez más cuidadosamente dónde actúa.

Según este diario, las negociaciones comenzaron hace dos meses y en un principio hubo una buena disposición por parte de la cantante. Si bien después surgieron problemas por la letra de una de las canciones que iba a interpretar, ya que tiene contenido político, algo que está prohibido por la Unión Europea de Radiodifusión.

No obstante, esas diferencias se han limado y la estrella aterrizará el 15 de mayo previsiblemente en Tel Aviv para actuar en la gala final del día 18. Eso sí, previo pago de un millón, el cual desembolsará el empresario israelí Sylvain Adams. Cabe destacar que Madonna está muy unida a este país, ya que durante años ha practicado la religión judía a través de la Cábala, que interpreta buena parte de los textos sagrados del judaísmo.

Pero Madonna no será la única sorpresa de este año en Eurovisión. También actuarán la segunda clasificada de la edición del año pasado, Eleni Foureira -la intérprete de 'Fuego'- , Conchita Wurst, ganadora de 2014, o Mons Slmrlob, el ganador sueco de 2015.

Polémica en Portugal

En estos días, la cantante de 'Like a Virgin' ha levantado mucha polémica en Portugal, país donde lleva más de un año residiendo tras fichar por el Benfica su hijo David Banda. Todo fue a las mil maravillas al principio, pues el país luso recibió a la diva con los brazos abiertos, dándole incluso un permiso especial para residir en su territorio indefinidamente. Pero parece que la confianza se le ha ido de las manos.

Las exigencias y excentricidades de la estrella han ido cada vez a más y los portugueses se han cansado, hasta el punto que le han pedido que abandone el país. La gota que ha colmado el vaso ha sido por la grabación de su nuevo videoclip, del tema 'Indian Summer'. Para ello, Madonna alquiló un palacete del siglo XIX en la ciudad de Sintra durante una semana entera y pretendía meter un caballo en el 'hall' de dicho edificio protegido.

El Ayuntamiento debía darle el visto bueno, cosa que no hizo, lo que provocó la cólera de la cantante, que llegó incluso a pedir hablar con el primer ministro del país, Antónito Costa, algo que no se sabe si llegó a suceder. Finalmente, a pesar de su enfado, Madonna no pudo meter al animal en el edificio, cuyo suelo había sido restaurado precisamente hace tres años, algo que el caballo podría haber estropeado.

Esta noticia ha enervado todavía más a los portugueses, después de otras exigencias de este tipo que llevan sucediendo desde que vive en el país, de modo que estos han hecho una petición pública para que la 'reina del pop' abandone Portugal. Ahora saben que, al menos, en mayo se irá unos días a Israel.