Madrid declara un toque de queda 'a medida' para atajar fiestas y botellones

A partir de la medianoche el silencio reinará en las calles de la Comunidad de Madrid desde este sábado. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado este viernes un 'toque de queda' descafeinado y a medida. "Entre las 00:00 y las 6:00 horas, las reuniones sociales o familiares se limitan a convivientes, salvo motivos excepcionales", reza la orden de la CAM. La diferencia entre la estrategia de la capital y la propuesta que el Ministerio de Sanidad planteó ayer al Consejo Interterritorial de Salud es clara. El plan de Díaz Ayuso no impedirá las salidas o entradas de los ciudadanos de sus domicilios en esta franja horaria, lo que limitará el control de las autoridades a las reuniones.

Desde el Ejecutivo madrileño llevan días apuntando a que los encuentros de ámbito privado -como las reuniones familiares, las fiestas en domicilios y los botellones-, se habían convertido en el principal foco de contagio. Hoy, el consejero del ramo, Enrique Ruiz Escudero, se ha hecho eco de la última maniobra contra la transmisión que ha aprobado la CAM, menos de 24 horas después de cuestionar, en el Consejo Interterritorial de Salud, la validez jurídica del toque de queda nacional que el Ministerio de Sanidad puso sobre la mesa del órgano interregional.

La cartera de Salvador Illa fue contundente: no habría toque de queda sin estado de alarma. Algunas CCAA dudaron de este paraguas jurídico y las reticencias de Cataluña, País Vasco y Madrid a volver al mando único dejaron la decisión en el aire, a falta de nuevos informes. Este mediodía, la CAM ha convocado una rueda de prensa 'express' y ha anunciado que, a partir de este sábado a las a 16:47, cuando se agota el estado de alarma que Sanidad declaró el pasado 9 de octubre, los madrileños no podrán reunirse con no convivientes, ni dentro ni fuera de sus casas, entre medianoche y las seis de la madrugada.

La estrategia de Madrid supone un toque de queda 'blando' al que la CAM ha evitado bautizar como tal. Y es que la propuesta del Gobierno habló de una restricción total en esta franja horaria, no solo de actividad, sino de movimientos. La medida de la CAM, por contra, no impide las salidas o entradas de los ciudadanos en este intervalo de tiempo, sino que limita el control a las reuniones. Precisamente, fue esta una de las dudas que el Ejecutivo madrileño

"Madrid ha solicitado que el Gobierno aclare si las limitaciones nocturnas serían de actividad o también a la movilidad", trasladaron a La Información fuentes del Ejecutivo regional tras la reunión. La respuesta de Illa a la cuestión de la CAM fue clara: "De tomar esta medida, sería la de movilidad. Para eso es necesario una decisión juridica". El Ministerio no renunciará a ese toque de queda nacional pese a ala indecisión del Consejo. Así lo ha deslizado el propio Illa que, este mismo viernes, ha admitido que el Gobierno ya está sondeando los despachos -en el ámbito parlamentario y autonómico- en busca de "apoyos claros" que garanticen que, de aplicarse la medida dentro de un estado de alarma, este marco pueda extenderse más allá de dos semanas.

La nueva hoja de ruta de la capital

"La Comunidad sigue adelante con su plan contra la Covid, siempre con criterios técnicos", ha insistido este viernes Escudero. La batería de medidas aprobada contempla restricciones de movilidad que afectan a 32 zonas básicas de salud de doce municipios madrileños, incluida la capital. Además, todos los comercios no esenciales tendrán que echar el cerrojo a las 22:00 horas y no podrán abrir antes de las 6:00.

La Comunidad da algo más de margen a los sectores más azotados por la crisis de la pandemia. "Hostelería, cines, teatros, instalaciones deportivas, residencias universitarias, parques, jardines y establecimientos de juegos y apuestas deberán cerrar a las 00:00 horas", reza la orden.