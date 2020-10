Sánchez transmite a Ayuso que va a decretar el estado de alarma en Madrid

El presidente del Gobierno ha transmitido a Isabel Díaz Ayuso que va a declarar el estado de alarma en Madrid. Según explican fuentes del Gobierno, Pedro Sánchez ha mantenido este viernes una conversación telefónica con la jefa del Ejecutivo autonómico para transmitirle que el consejo de ministros va a aprobar un nuevo estado de alarma y que la decisión ya está tomada. El intercambio de posturas ha sido pasadas las 12 de la mañana, que era cuando expiraba el 'ultimátum' que Moncloa dio a Sol en la noche de este jueves.

En esta llamada Ayuso ha pedido a Sánchez "más tiempo" para tomar una decisión sobre la capital y otras localidades con una alta incidencia del virus, pero el presidente del Gobierno le ha trasladado que "hay que proteger la salud pública ya". Esa determinación, según le ha confirmado Sánchez, se hará a través de un estado de alarma en ciernes.

Fuentes de Sol aseguran, por su parte, que la presidenta madrileña ha intentado negociar con Sánchez las medidas a aplicar en Madrid en forma de una modificación de la orden sanitaria pero añaden que el jefe del Ejecutivo se ha negado a hacerlo. Consideran que la decisión de decretar el estado de alarma estaba tomada desde hace tiempo y hablan de "chantaje".

El Estado de Alarma decretado por Sánchez es un atropello constitucional contra la Comunidad de Madrid y un ataque a todos los madrileños. Es desproporcionado, es innecesario y es sectario. Pedimos su retirada inmediata por razones sanitarias y también de higiene democrática. — Enrique López (@EnriqueLopezJIV) October 9, 2020

Sánchez y Ayuso sí que han abierto una vía de diálogo en esta misma conversación. En concreto ambos mandatarios han acordado que en los próximos 15 días los equipos técnicos de Gobierno central y autonómico seguirán hablando sobre los escenarios a aplicar en Madrid.

Consejo de ministros presidido por Carmen Calvo Moncloa

Mientras esto ocurría el Gobierno central, sin Sánchez, que se encontraba de viaje en Barcelona con el Rey, se ha reunido en un consejo de ministros extraordinario presidido por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

El plan sanitario de Madrid que no entrará en vigor

Minutos antes de la conversación entre Sánchez y Ayuso, el Ejecutivo madrileño ha acordado un plan cuyo planteamiento es el mismo que ha defendido desde el principio: confinamientos limitados a las zonas básicas de salud. La novedad está en que ahora se endurecen los criterios, al rebajar la tasa máxima permitida a los 750 casos por cada 100.000 habitantes, cuando antes eran 1.000. La propuesta no será efectiva al haber decidido ya Sánchez que habrá un estado de alarma en Madrid.

Escudero no ha hecho alusión en su comparecencia a ese estado de alarma, pero sí lo ha hecho a preguntas de los periodistas, donde ha admitido que si se declara será Moncloa la que tenga la competencia y la que decida las medidas a tomar. Ha sido ahí donde ha empezado a criticar al Ejecutivo central, al que ha acusado de hacer un "chantaje" a la Comunidad. "El Gobierno no entiende esta fórmula, que según nuestros criterios funciona. Y con nuestras cifras, pediremos que rectifiquen el estado de alarma", ha añadido el titular de Sanidad, que ha sido el que ha ejercido de portavoz en un momento muy delicado para el Ejecutivo que conforman PP y Ciudadanos. "Los datos siempre nos avalan. Desde hace dos semanas nuestra curva está bajando. Y eso debería avalar que ese modelo de zonas básicas de salud se pueda seguir aplicando", ha insistido Escudero.

"Vamos a seguir con nuestra monitorización diaria, que muestran cómo mejoran esos datos. Y vamos a intentar convencer al ministerio de Sanidad de que esto avanza para que se levante el estado de alarma cuanto antes", ha reiterado el responsable sanitario madrileño, que se ha quejado de que Salvador Illa "no nos ha dejado mucho tiempo" para hacerles una propuesta que pudiera reconducir la relación entre ambas partes. Pero aunque Escudero ha repetido en todo momento que las medidas de su consejería serían efectivas, sí ha admitido que estas no impedirían que los madrileños que viven en las zonas no restringidas podrían abandonar la región sin problema. Ante lo que ha apelado a la "responsabilidad" de los ciudadanos, a los que ha pedido que no se marchen del territorio por el puente del 12 de octubre.