El Gobierno prepara el 'no' a Madrid a la Fase 1 para evitar el coste de un rebrote

El Gobierno ultima la respuesta a la Comunidad de Madrid tras la solicitud del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de pasar a la Fase 1 de la desescalada y, por tanto, poder permitir las reuniones de hasta diez personas o la apertura de determinados comercios con aforo. El Ministerio de Sanidad se inclina por un 'no', el análisis de los datos epidemiológicos y la evolución del virus en los últimos días. Desde el equipo de Salvador Illa justifican que la decisión, que se prevé comunicar hoy, se basa en criterios sanitarios, como explicó la directora general de Salud Pública que dimitió este jueves, y no políticos ni económicos.

Sanidad prevé a lo largo de esta tarde dar a conocer la decisión tanto a Madrid como al resto de las comunidades autónomas. Todas han solicitado, salvo excepciones de algunas áreas, pasar a la primera fase. Pero en el Gobierno consideran la desescalada tiene que ser más lenta, al menos en la Comunidad de Madrid y en Barcelona ciudad y área metropolitana.

Fuentes del Gobierno explican que el mapa de la desescalada que veremos a partir del lunes será el de algunas provincias avanzando hacia la Fase 1 y otras quedándose en la cero. Añaden que el temor a un rebrote en estas autonomías desaconseja avanzar y que no les va a temblar el pulso en tumbar las propuestas de los ejecutivos autonómicos.

Los últimos datos de Madrid, conocidos este jueves, señalan que en el último día ha habido 128 hospitalizados, 20 ingresos en UCI y 38 fallecidos. Esta cifra representa en torno a un quinto de los muertos en todo el país. Respecto al número de contagios, la Comunidad cuantifica 454 positivos por PCR (86 en 24 horas) y 103 por tests.

En la documentación enviada por la Consejería de Sanidad al Gobierno central se justiciaba que "los hospitales madrileños han registrado desde el pico del 1 de abril un descenso de un 84% en el número de hospitalizados y de un 64% en el de ingresados en UCI". Consideraba así que la Comunidad está preparada para avanzar. Sanidad dio acuse de recibo de la documentación y emplazó al Ejecutivo de Ayuso a una nueva reunión en las próximas horas para comunicarles la decisión final.

La decisión de Madrid de solicitar el pase a la Fase 1 se ha cobrado el puesto de la directora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes. La presidenta regional ha afirmado esta mañana que la exalto cargo se negó a firmar la documentación enviada al Ministerio y por eso el documento final aparece sin firma.

La carta de Fuentes y la respuesta de Ayuso



En su carta de renuncia adelantada por la agencia Servimedia, la exdirectora de Salud en Madrid, Yolanda Fuentes, aseguró que su "compromiso" con la sanidad le obligaba a tomar esa decisión e hizo temblar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso con la afirmación de que la petición "no estaba basada en los criterios de salud" que debían prevalecer frente a otros tanto"epidemiológicos como asistenciales". Los enfrentamientos por la cuestión fueron tan fuertes que la experta destacó que no le quedaba "otra opción que presentar la dimisión".

La presidenta del Ejecutivo autonómico, por su parte, ha argumentado su decisión para avanzar en la desescalada con que el sistema sanitario sí tiene la capacidad de combatir la enfermedad. "Ahora hay que empezar a mirar hacia adelante y empezar a salir". Para ella, los criterios para lograrlo se cumplen. "No estamos como en febrero y se continuarán haciendo estudios. Madrid está preparado. Todos los ciudadanos han hecho un gran esfuerzo quedándose en casa. Juntos lo hemos parado y en esta etapa pasará lo mismo".

Sobre su relación con el vicepresidente, Ignacio Aguado, ha confesado que tienen muchas veces "criterios distintos, lo que es normal en un Gobierno de coalición, pero al final soy yo la que tiene que tomar las decisiones y la responsable de lo que pase". La decisión de Ciudadanos de apoyar la cuarta prórroga del estado de alarma también representó un giro en unidad política. La presidenta ha dicho que "si Ciudadanos quiere pactar con el PSOE no puedo hacer nada, pero yo no quiero hacerlo. Yo soy fiel y leal al criterio de los ciudadanos que nos han puesto aquí... Yo no pacto con el desastre y ellos son el desastre".

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha acusado a Díaz Ayuso de hacer "propaganda" con sus medidas este viernes, y Ayuso se ha dirigido a él durante la entrevista para decir que "no nos pueden dar lecciones en la lucha. Ellos nunca han arrimado el hombro. Luego nos dicen que pactemos, pero es todo una farsa. Conmigo no cuentan para el politiqueo. Les ha faltado humildad y cercanía. No me parece que está en condiciones para hablar así".