Moncloa ultima el 'cerrojazo' de Madrid mientras Ayuso aporta nuevos informes

El Gobierno central está ultimando el 'cerrojazo' de Madrid ante los informes de evolución del virus que ha recibido Pedro Sánchez y sus colabores este lunes en los que se aprecia que la curva de contagios e ingresos hospitalarios sigue creciendo. La decisión ha sido madurada a lo largo del fin de semana y se están apurando las horas intentando un acuerdo de última hora con el equipo de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, la Comunidad de Madrid considera que las estadísticas apuntan a una ligera estabilización respecto a la semana pasada, según los datos de última hora que ha aportado la Consejería de Sanidad.

Estas cifras están reflejados en los informes que maneja el Gobierno autonómico este lunes. Según fuentes conocedoras de los mismos, la Comunidad de Madrid aprecia que se ha reducido un 66% el crecimiento del total de ingresados por Covid-19 en los hospitales de la región, pasando de los 591 en la semana entre el 14 y el 20 de septiembre a los 264 en la semana pasada. Además, la pasada ha sido la la primera semana desde el mes de julio en la que descendió el número de nuevos ingresos en hospitalización respecto a la anterior. Entre el 14 y 20 septiembre hubo 2.624 nuevos ingresos, mientras que en la semana del 21 al 27 de septiembre se registraron un total de 2.594 nuevas altas.

Respecto a las camas de UCI, Madrid también aprecia una ligera estabilización del crecimiento, siempre dentro de la pruedencia, en cuanto al crecimiento de pacientes ingresados. En total, el descenso durante la semana pasada fue de un 11% respecto a la anterior.

Se se comparan los dos últimos fines de semana (de viernes a domingo) ha descendido el número de nuevos ingresos, de los 1.077 en el fin de semana del 18 al 20 de septiembre, a los 985 del fin de semana entre el 25 y el 27 del mismo mes. Es decir, el descenso ha sido del 8,6%.

Estos datos son insuficientes para el Gobierno central, que considera que no la cuestión no solo radica en reducir el crecimiento, sino en doblegar la curva. Por eso ya están avanzando en la decisión de decretar el cierre de Madrid y ampliar las medidas de semiconfinamiento que ya se contemplan en 45 zonas básicas de salud. Insisten en que hay vidas en juego y que es necesario actuar con celeridad. El 'cuanto más tarde, peor' sigue vigente.

Este último intercambio de pareceres se ha producido en vísperas de la reunión que mantendrán el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero Enrique Ruiz Escudero esta misma tarde. El foco de la decisión va a estar en el ministerio del Paseo del Prado. Además, a las 21 horas el gabinete presidencial tiene otra cita importante: entrevista del ministro de Sanidad en el Telediario de TVE.

Ayuso sigue resistiéndose a semiconfinar Madrid. Desde Sol hay orden de aguantar la presión en todos los frentes. La presidenta autonómica apuesta por "soluciones intermedias creativas" y no por un 'cerrojazo' que deje aún más tocado el motor económico del país. "Tenemos que salir adelante conjugando la vida con la economía", expresó anoche en una entrevista convocada con apenas media hora de antelación en Antena 3. El plan: cinco millones de test rápidos para detectar quién está contagiado y ponerlo en cuarentena.

Pero el ultimátum de Moncloa a Ayuso para un semiconfinamiento pactado no es 'sine die'. Expira en unas horas. El Gobierno central no quiere poner un plazo concreto pero insisten en la urgencia de tomar las decisiones. No ven posibilidades intermedias y los informes apuntan, en todo caso, a que la situación no va a mejorar. De momento el asunto no está en la carpeta del consejo de ministros de este martes, pero podría incorporarse a última hora. Tampoco se descarta. Un dato: Unidas Podemos está totalmente a favor de endurecer las restricciones en Madrid.