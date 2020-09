El consejero de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y presidente de Metro de Madrid, Ángel Garrido, ha insistido en que "el transporte público utilizado con mascarilla y desinfecciones diarias, hoy aporta más condiciones de seguridad sanitaria que cualquier otro espacio de concentración”. Durante un seminario organizado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, Garrido ha destacado la necesidad de trabajar de forma conjunta entre todas las administraciones para diseñar la movilidad post covid-19. "El eje de la movilidad tiene que seguir siendo el transporte público, es nuestra apuesta por un futuro sostenible", ha apuntado.

En este sentido, el director general de Desarrollo y Estrategia de Renfe, Manel Villalante, ha destacado que desde el operador ferroviario se ha hecho "lo imposible para garantizar la seguridad" debido a la crisis sanitaria. No obstante, Villasante ha afirmado que el peligro de contagio en un transporte colectivo es de apenas el 1%.

El director gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), Luis Miguel Martínez, ha señalado que, actualmente, el uso del transporte privado en la Comunidad de Madrid está en torno al 90% por lo que "resulta fundamental flexibilizar los horarios para laminar las horas punta, ya que si se utilizara todo el periodo horario podríamos transportar el doble de personas". Asimismo, ha destacado que "gracias al conocimiento diario que teníamos de la movilidad", han podido ajustar el nivel de oferta del servicio a la demanda implementando las condiciones de ocupación y distancias sociales impuestas por las autoridades sanitarias.

En su intervención, el director gerente de la EMT de Madrid, Alfonso Sánchez, ha explicado que "no es cierto que el transporte público vaya saturado ya que, a día de hoy, se transporta con la misma flota poco más del 50% de viajeros que el año pasado". Sánchez ha indicado que "se puede mantener cierta distancia entre viajeros de los autobuses de Madrid si se reparten adecuadamente" lo que, junto al uso de mascarillas, la desinfección diaria y el pago sin contacto, "hacen que este transporte sea altamente seguro".

Por su parte, la secretaria general de transportes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, María José Rallo, ha señalado que "el futuro de la movilidad requiere un nuevo enfoque en las políticas y su planificación". Rallo ha afirmado que "si no descarbonizamos el transporte, no lograremos alcanzar los objetivos europeos, no se pueden dar pasos atrás en la sostenibilidad del transporte".