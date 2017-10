Madrid mantiene para el viernes la prohibición de aparcar en el centro

El Ayuntamiento de Madrid mantiene para mañana, por tercer día consecutivo, el 'escenario 2' del protocolo contra la contaminación, que implica que los coches de no residentes no podrán aparcar en la zona del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), en la almendra central de la capital.



El Consistorio que dirige Manuela Carmena ha recordado hoy que en este escenario la velocidad de circulación en el interior de la M-30 y en las vías de acceso a la ciudad, en ambos sentidos, seguirá limitada a 70 kilómetros por hora.



"Durante la noche del 25 de octubre se han registrado niveles altos de dióxido de nitrógeno y siguen siendo desfavorables las predicciones meteorológicas" de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dice el Ayuntamiento en su web para anunciar la prórroga de la medida decretada.



La medida, decidida el pasado martes para el miércoles, y extendida a la jornada de hoy, queda ampliada a la jornada del viernes.



Según el protocolo, en el actual 'escenario 2' los no residentes no pueden aparcar en el área SER durante el horario de este servicio, es decir, entre las 09.00 y las 21.00 horas del jueves, tras haber sido superado el nivel de preaviso por NO2 la noche del martes en varias estaciones de la zona 1 de la Red de Vigilancia de la Calidad del Aire.



La última ocasión en la que se activó el 'escenario 2' fue hace diez días, concretamente los días 13 y 14.



El Ayuntamiento recomienda la utilización del transporte público y, para aquellas personas que necesiten desplazarse en coche privado, el uso compartido de dichos vehículos.



El siguiente paso es el 'escenario 3', que se activa con dos días consecutivos de nivel de aviso y supone la prohibición de circular al 50 % de los vehículos, según tengan matrícula par o impar.



El Ayuntamiento transmite la información a los ciudadanos de las restricciones al tráfico mediante la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid, sitio web http://madrid.es y redes sociales.



Este viernes 27 seguimos en escenario 2 del #protocolocontaminación: no se puede aparcar en zona SER + límite 70Km/h en M30 y accesos. pic.twitter.com/unD9jQnqSd — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 26 de octubre de 2017