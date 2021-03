Abascal garantiza que Vox no bloqueará un Gobierno de Díaz Ayuso en Madrid

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha garantizado este martes que Vox no bloqueará un Gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid porque su objetivo es impedir un Gobierno de izquierdas. "Si Isabel Díaz Ayuso depende de nuestros votos no va a haber ningún problema, Vox va a evitar que llegue la izquierda a la Comunidad de Madrid”, ha afirmado Abascal en una entrevista con Cope, en la que se ha preguntado si los demás -no ha nombrado al PP- lo harían si Vox depende de sus votos.

El presidente de Vox, que dirige la campaña de su candidata en Madrid, Rocío Monasterio, no teme que la apelación del PP al voto útil perjudique sus expectativas electorales pues a su juicio "cada vez es menos creíble" esa trampa "burda". "Estoy muy poco preocupado con las trampas en esta campaña, que se están haciendo ya insinuando que Vox está debajo del 5% (...) no se atreve a hacerlo ni Tezanos", ha afirmado Abascal.

Preguntado por las diferencias entre Ayuso y Monasterio, Abascal ha destacado que su candidata "no depende de Génova 13", al tiempo que ha elogiado la "independencia" de la presidenta madrileña respecto al PP al enfrentarse al Gobierno; lo ha podido hacer, ha agregado "gracias al apoyo de Monasterio". Cree Abascal que Ayuso ha encontrado en Monasterio "una lealtad que no ha encontrado en su propio Gobierno", mientras que Ciudadanos “se ha pasado al lado del frente popular socialista comunista”.

Como ejes de su campaña ha hablado de luchar contra el despilfarro y ha aludido además a la seguridad ciudadana, que ha relacionado con la migración. Además, ha sostenido que pese a que no habla con el líder del PP, Pablo Casado, desde el no del PP a la moción de censura de Vox, su relación personal no influye en la política y cuando el líder del PP llame "descolgarán el teléfono y llegarán a pactos"