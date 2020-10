Aguado y Ciudadanos se enteran por la prensa de las restricciones en Madrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, no conocía cuáles eran las restricciones contra el coronavirus que iba a imponer su propio gobierno en la región en la que es alto cargo. De hecho, tanto él como el resto de consejeros de Ciudadanos en el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso se han enterado como el resto de los habitantes: a través de la rueda de prensa del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Así lo aseguran fuentes gubernamentales a La Información, que señalan que lo ocurrido es "una deslealtad al socio de gobierno". Otras fuentes del partido naranja en Madrid señalan que no es la primera vez que ocurre, ya que "no nos suelen consultar casi nada". Lo que abre otra brecha, una más, en la ya de por sí endeble alianza que firmaron Ayuso y Aguado hace algo más de un año.

Que la parte de Ciudadanos en el Consejo de Gobierno madrileño no se entere de las medidas sanitarias que toma su propio Ejecutivo no es algo nuevo. Ya desde que comenzó el estado de alarma el pasado mes de marzo, Ayuso apartó de todas las decisiones relevantes a sus socios, como ya contó este medio. Lo que se hizo aún más explícito en asuntos como los aviones fletados con material comprado desde China. Así ocurrió en casi todo lo que tenía que ver con la estrategia sanitaria, que lideró la propia Ayuso junto a su responsable sanitario y un reducido grupo de colaboradores. Entre los que estaba el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez.

Además, en las últimas semanas, el vicepresidente Aguado ha mostrado una postura totalmente opuesta a la de la presidenta sobre las medidas que son necesarias para contener la pandemia en la región. También rechazó que se fuera al cuerpo a cuerpo con el Gobierno central, reclamando rehacer la orden autonómica que fue tumbada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para evitar que Moncloa impulsara el estado de alarma. Una propuesta que fue descartada por sus socios del PP, que optaron por insistir en que el Ministerio de Sanidad avalara su diseño de limitar la movilidad por zonas básicas de salud. Finalmente, Pedro Sánchez y Salvador Illa impusieron su criterio. Algo por lo que Ayuso acusó al Ejecutivo central de cerrar su autonomía "a punta de pistola".

Sobre el plan presentado por Ruiz Escudero que desconocían antes de que este lo comunicara en rueda de prensa, fuentes de Ciudadanos muestran sus dudas de que vaya a resultar efectivo. Que se haya ampliado el horario de bares y restaurantes, se vuelva a las zonas de salud, no haya multas hasta el lunes para quien se salte las restricciones o aún no haya un plan para los dos puentes que hay en noviembre explican estas reservas.