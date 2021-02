Aguado pide el cese de la jefa de hospital que quería incomunicar a los pacientes

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este jueves el cese o dimisión de la gerente del hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, Dolores Rubio, que planteó prohibir a pacientes el acceso a su móvil para así evitar que se comunicaran con su familia para impedir un posible traslado al Hospital Isabel Zendal. Algo que Aguado considera "inadmisible" y que motiva que, a su juicio, Rubio no pueda estar en su cargo "ni un minuto más".

Tras la visita este mediodía a una residencia de ancianos, y al ser preguntado por una periodista, Aguado se ha referido así a los audios publicados por la Cadena Ser, donde se oye a Rubio diciendo, entres otras cuestiones, lo siguiente: "Pues se prohíben los teléfonos, no se llama, se deja de llamar a la familia. ¿Por qué tiene que llamar a la familia y por qué tiene que tener un móvil?".

Según Aguado, esto es "una falta de respeto a los pacientes y sus familias, que tienen todo el derecho a hablar entre ellos y tomar decisiones en base a la información que ellos consideran oportuno". "No se le puede privar (a un enfermo) de hablar con sus familias ni tener teléfono. Los que abogan por eso no deben estar en el cargo que están", ha dicho.

"Si algo hemos aprendido en la pandemia es no dejar solas a las personas ingresadas. Yo me pongo en su piel y es inadmisible que la gerente de un hospital considere que no pueda tener contacto con su familia o acceso al móvil para consultarle lo que quieran o impedirles un traslado a un hospital, aunque sea le mejor del mundo contra el Covid. Si hay una persona que defienda algo parecido no debe estar ocupando ese cargo un minuto más", ha respondido con rotundidad el vicepresidente.

La polémica propuesta de la gerente

Como se puede escuchar en los audios, Dolores Rubio pone sobre la mesa que se presione a los pacientes para que acepten su traslado al Hospital Enfermera Isabel Zendal. Algo que, según ella, se puede hacer quitándoles el móvil, evitando así la posibilidad de que los familiares indiquen a los enfermos que no acepten su traslado. También reconoce que hay que informar a la familia del traslado del paciente, pero sugiere que se haga "cuando ya esté saliendo del hospital".

Por otro lado, desliza que el personal del centro podría estar boicoteando los traslados. "Pues habrá que empezar a trabajar desde el punto de vista de los informadores que cogen el teléfono y a lo mejor habrá que empezar a ver quién tenemos al teléfono, porque a lo mejor tenemos el boicoteador dentro", dice Rubio. "Alguien está boicoteando esto, porque si el paciente dice que sí -ya llevamos unos cuantos- y al cabo de cinco minutos entra un auxiliar o entra no sé quién y resulta que el señor ya dice que no, a ver qué es lo que está pasando", ha agregado. Según las palabras de Rubio, el hospital va a entrar en "una espiral", ya que admite la falta de profesionales porque están en el Isabel Zendal, por lo que urge a mandar a los pacientes al hospital de pandemias.

Oleada de peticiones de cese

El alcalde de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, ha calificado los términos de la conversación de "inaceptables". "Hablar de quitar el móvil a un paciente porque no vaya a ser que al hablar con su familia no se le pueda llevar al Isabel Zendal o calificar de boicoteadores al personal sanitario de un hospital que durante los meses de marzo, abril y mayo soportó una tremenda carga asistencial en la pandemia es absolutamente impresentable, pero es que se acompaña de hechos", ha señalado el alcalde para denunciar que "se han dado órdenes para presionar a los pacientes para que vayan al Isabel Zendal", que "se han perdido 30 profesionales del Hospital Príncipe de Asturias cedidos al establecimiento hospitalario Isabel Zendal" y que "se ha cortado toda la comunicación pública de datos" sobre la situación del Hospital Príncipe de Asturias.

"Estamos hablando de la gestión de un hospital público y ninguna de estas cuestiones puede ser sostenible con mantener la gerencia", ha aseverado el regidor, quien ha destacado que ha sido con la llegada de esta gerente "de un marcado carácter político" cuando "se ha roto con una tradición de gestión profesional de este hospital, Príncipe de Asturias, que a lo largo de los últimos años ha merecido el reconocimiento y la valoración de todos los vecinos y vecinas de Alcalá".

Además, ha apuntado que hay "un agravante", ya que "durante lo peor de la pandemia, los meses de marzo, abril y mayo, se instaló un hospital de emergencia en el pabellón deportivo Rector Gala, que pudo dotar de cien camas adicionales al Hospital Príncipe de Asturias, utilizando la misma gestión, los mismos profesionales, todos los medios de un gran hospital como es el Príncipe de Asturias, y que fue un modelo de éxito que costó cero euros, porque fue una cesión gratuita de la Universidad de Alcalá de Henares apoyada por el Ayuntamiento". Para el alcalde, "naturalmente, cuando una persona de 80 años es convencida de ir al Isabel Zendal y llama a su familia en Alcalá de Henares, la familia lo que le dice es que permanezca en su hospital de referencia, que permanezca junto a sus profesionales".

En la misma línea que el alcalde se ha pronunciado el portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, quien ha manifestado que las declaraciones de la gerente son "impresentables" y "además demuestran una insensibilidad humana y capacidad más que discutible para poder estar al frente de un hospital". Así, ha puesto de manifiesto su apoyo al centro y a los sanitarios, al tiempo que ha pedido el "cese inmediato" o "la dimisión" de la gerente, al recalcar que su "desconsideración" hacia los sanitarios, así como hacia los enfermos y familias "hacen que el grupo socialista pida expresamente su inmediato cese o dimision".