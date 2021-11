Almeida afea el retraso del Gobierno en compensar las pérdidas de la plusvalía.

El PP de Madrid ha vuelto a incidir en la situación desfavorable desembocada de la nulidad de la plusvalía urbana. El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado que el Gobierno central esté "tardando demasiado" en articular un mecanismo de compensación para paliar la pérdida de ingresos a cuenta de la Plusvalía y ha ofrecido la "colaboración" del Ayuntamiento que encabeza para diseñar dicho sistema.

Almeida ha aprovechado un acto en Pirámides en el cual ha hecho balance del programa de acción de limpieza sustitutoria para abordar el tema, subrayando que depende del Gobierno central "que haya el marco para dar seguridad definitiva a los presupuestos del año que viene". El edil popular ha comentado que de momento no tienen "ninguna noticia de cuál va a ser la forma en la que se va a articular un mecanismo de compensación para que los ayuntamientos no puedan perder esa financiación", cuya falta podría "en peligro los servicios públicos que prestan".

El alcalde ha subrayado la tardanza en establecer el marco de ayuda, y ha apelado al Gobierno de la Nación a que les dé traslado "si no de la propuesta definitiva, sí al menos de en qué se está trabajando", y ha resaltado que "nosotros estamos dispuestos a colaborar, que es lo que debería ser normal en este tipo de cuestiones", aunque, comenta, esta propuesta pueda sorprender al Ejecutivo.

La colaboración ofrecida por el Ayuntamiento de Madrid estaría enfocada en diseñar el mecanismo de compensación por las pérdidas fruto de la nulidad de la plusvalía, gestión en la que Martínez-Almeida considera necesaria la incorporación de los distintos municipios, insistiendo en que "no puede ser que ese mecanismo se esté diseñando al margen de quienes son los principales afectados, los ayuntamientos".

Solo los recursos abiertos podrán reclamar la plusvalía

Este miércoles se ha conocido que el Tribunal Constitucional limitará las reclamaciones en materia de plusvalía urbana únicamente a aquellos casos en los que hay abierto un proceso en curso, no siendo exigible durante los cuatro años anteriores a la publicación de la sentencia que declara inconstitucional y nula la formación de la base imponible del impuesto. Así, el TC considera "situaciones consolidadas" y por ello no susceptibles de apelación tanto las "liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia" como "las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada".