El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que "en este momento, por ahora" no se contempla el cierre de la capital, al tiempo que ha reconocido que "ningún distrito tiene buenos datos" sobre contagios de coronavirus. "En este momento, por ahora, en estas condiciones, no es la opción sobre la que se está trabajando preferentemente; se trabaja sobre escenarios menos agresivos. En atención a la evolución sanitaria no estaría justificado", ha expresado el regidor durante una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.

Si bien, al mismo tiempo ha reconocido que "todos los distritos tienen cifras preocupantes" en lo que respecta a contagios, por lo que ha reiterado que los "21 distritos, 131 barrios, están en una situación preocupante, algunos peor, otros mejor... pero en todos hay cifras preocupantes". "A todos nos concierne la responsabilidad. Ningún lugar tiene buenos datos en la ciudad de Madrid. Se viva donde se viva en la ciudad de Madrid ninguno estamos a salvo", ha apostillado a continuación.

Martínez-Almeida ha estado presente en la primera comisión del Grupo Covid de Unidad Territorial, de la que ha manifestado que "será fructífera", algo que Madrid necesita. Sobre qué posibles nuevas restricciones se llevarán a cabo en la capital, Martínez-Almeida ha pedido "dejar trabajar a autoridades sanitarias", las cuales están viendo la evolución. En este sentido se ha mostrado convencido de que se adoptarán las medidas que sean necesarias cuando sea necesario.

Botellones y reuniones

Por otra parte, el regidor matritense ha asegurado que la Policía Municipal está recibiendo un "número importante" de llamadas por parte de vecinos de la capital debido a la celebración de botellones, algo que "preocupa". "La Policía hace todo lo que puede, pero hay más de 3.000 parques y zonas verdes", ha indicado.

También ha hecho mención a las reuniones en el ámbito familiar, limitadas a 6 personas, y ha añadido que "un altísimo porcentaje de nuevos infectados se dan en el ámbito familiar".