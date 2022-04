Almeida carga contra Fiscalía y ve raro que solo investigue gobiernos del PP 

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, preguntó este viernes si la Fiscalía “no va a investigar a ninguna otra Administración, ningún otro Gobierno que no sea del Partido Popular” por la compra de material sanitario durante el inicio de la pandemia, ya que suena “un tanto extraño” que solo se investigue al Ayuntamiento de esta ciudad y a la Comunidad de Madrid.

“Suena un tanto extraño teniendo en cuenta que en aquellas fechas se produjeron miles y miles de contratos en todas las administraciones en circunstancias muy complicadas y muy difíciles”, señaló Almeida en declaraciones ante los medios de comunicación antes de entrar en la Basílica de Jesús de Medinaceli.

En este sentido, comentó que si se sabe responder a la pregunta “de quién depende” la Fiscalía también se podrán responder “por qué solo se investiga tanto los contratos del Ayuntamiento de Madrid como los de la Comunidad de Madrid”. Asimismo, recordó que “los tres máximos responsables de compra” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, están “imputados por 310 millones de euros y aquí no pasa absolutamente nada”.

Pese a ello, Almeida apuntó que después de 17 meses de investigación la Fiscalía dice que el Ayuntamiento “no tiene ninguna responsabilidad”, que le “exonera” de “cualquier tipo de irregularidad”, y sin embargo, “la izquierda decide que hay que ignorar a la Fiscalía y hay que atender a lo que ellos dicen”.

Al respecto, se preguntó si es que la izquierda tiene “más elementos de juicio” que 17 meses de investigación y 3.000 folios de diligencias previas y cuando la Fiscalía ha dicho que se trata de “dos golfos que han estafado al Ayuntamiento”, refiriéndose a los dos empresarios que cobraron comisiones millonarias por la venta de mascarillas al Consistorio.

Según Almeida, la izquierda “desprecia” el trabajo de la Fiscalía y “como no le conviene lo ignora completamente y asume conclusiones que no son a las que llega” esta institución. “Nosotros, tranquilidad total y absoluta”, subrayó, al tiempo que puso en valor que el Ayuntamiento está colaborando con la Fiscalía “desde el primer momento”. A su vez, insistió en que el Consistorio no pagó “un solo euro a los dos comisionistas”, sino que solo pagó a la empresa. “La relación que luego tuvo esta con los comisionistas nosotros ignorábamos cuál era y qué pagos se habrían realizado”, concluyó