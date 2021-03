Almeida, sobre los franceses que vienen a Madrid: "Van a disfrutar de la cultura"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este jueves que los turistas franceses que llegan a la capital lo hacen "para ver teatros, cine" y que "no vienen a beber". "Los datos están ahí; en enero recibimos el 5 por ciento de los turistas franceses. Los turistas franceses que vienen a Madrid no vienen a beber. Vienen, insisto, a los teatros, cines, al Teatro Real, a disfrutar de la cultura", ha indicado ante la prensa tras acudir a unas jornadas del Colegio de Abogados de Madrid que recoge Europa Press.

En este punto ha puesto en valor que Madrid es "la única capital europea que tiene abierta prácticamente toda la cultura". Por ello se ha dirigido a Más Madrid para decirle que "no compensa manchar la imagen de Madrid, menoscabando su imagen como ciudad de borrachera". Sobre las posibles medidas a adoptar para frenar la pandemia, Martínez-Almeida ha defendido que "hay que dejar trabajar a la hostelería, a la restauración, que han llevado a cabo un ejercicio de responsabilidad, que han adoptado todas las medidas; es una parte fundamental del PIB".

Además, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha declarado este miércoles que no es partidaria de adelantar el toque de queda y ha recalcado que esto podría provocar que aumentasen las cenas en las casas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno -y que recoge Europa Press-, ha sostenido que la posición del Ejecutivo regional en la reunión de esta tarde en el Consejo Interterritorial "es la misma de siempre".

"No somos amigos de las ocurrencias cuando las cosas van funcionando bien. Todo aquello que funciona no hay que tocarlo mientras no suba preocupantemente el virus", ha dicho a continuación. A su parecer, el adelanto del toque de queda puede hacer que el virus suba porque la gente trasladaría sus cenas a los domicilios. Además, ha recalcado que el cierre de la actividad económica también implicaría que se disparase "el virus".