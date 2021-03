Almeida insta a ver evolución de Covid antes de decidir sobre Semana Santa. 

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha criticado que el Gobierno no considere debatir sobre la apertura de fronteras autonómicas en Semana Santa y ha pedido un "mínimo de prudencia" para ver la evolución de la pandemia antes de adoptar decisiones. En declaraciones a la prensa este mediodía tras acudir a la presentación de las obras de Canal de Isabel II en el proyecto Madrid Nuevo Norte, Almeida se ha preguntado por qué ahora no hay debate cuando en las navidades el Gobierno dejó a cada comunidad con su autonomía.

"No puede ser que el Gobierno unas veces se entienda y otras se desentienda", ha dicho el alcalde. Esta mañana, con respecto a la posibilidad de que Madrid decidiera no cerrar sus fronteras en semana santa, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que no debería haber ni debate sobre este asunto después de la situación que vive España desde hace un año, y ha subrayado que lo que se necesita es hacer un último esfuerzo.

Según Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha demostrado que "no es incompatible la lucha contra el virus con mantener la actividad económica", y ha destacado cómo hay comunidades con peores datos que Madrid y con muchas medidas más restrictivas". Por "un mínimo de prudencia", ha dicho el alcalde, "habría que esperar a ver la evolución (de la incidencia) y entonces adoptar la decisión que corresponda".

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha dicho que este año "no puede haber Semana Santa" porque se necesita un último esfuerzo frente a la pandemia y ha considerado falso el debate sobre el daño que eso hace a la economía. "No se recupera más la economía poniendo en riesgo el trabajo sacrificado que ya hemos hecho entre todos", ha añadido Carmen Calvo. La presidenta madrileña ha dicho que decidirá en el "último minuto" si cierra las fronteras de la comunidad durante la Semana Santa porque es partidaria de que se permita la movilidad entre regiones para "levantar" la economía.