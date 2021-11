Almeida niega que le hayan propuesto ser secretario general del PP madrileño.

Continúa la carrera por liderar el Partido Popular madrileño. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que no ha recibido "invitación para ser secretario general del PP de Madrid" al tiempo que ha reiterado que hablará del congreso de la formación en la región "cuando toque".

"Yo no he recibido ninguna noticia al respecto. No me ha llegado ninguna invitación para ser secretario general del PP de Madrid. Poco puedo decir, y si yo aceptaría eso, diría lo mismo. Me parece fenomenal que se presente Isabel Díaz Ayuso y que hablemos del congreso cuando toque hablar", ha expresado el regidor en una entrevista en 'Espejo Público' en Antena 3, recogida por Europa Press.

Ayer se requería a la presidenta madrileña por la posibilidad de integrar a Almeida en su candidatura para el PP de Madrid. Ayuso lo calificó de "un poco precipitado". "No hay ni fecha para un congreso como para ponernos a hablar de esto...", aseveró.

Martínez-Almeida ha calificado a Díaz Ayuso como "uno de los mejores activos del PP", si bien ha señalado que ahora mismo "lo importante" son los madrileños. "Piden que no miremos al partido y sí que los miremos a ellos", ha apostillado.

Requerido por las palabras de la ex portavoz del Grupo Popular en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, que ha criticado que la dirección nacional del PP vaya "ahora" contra la presidenta madrileña. La diputada del PP por Barcelona dice que Ayuso se ha convertido en "blanco único del fuego amigo" y compara el "espectáculo" que se está produciendo con su propia experiencia al lanzarse comentarios del tipo: "va por libre"; "eclipsa a Casado"; o "no trabaja para el partido sino para sí misma".

Almeida considera que "cada uno tiene que hacer la valoración que quiera hacer de sus declaraciones". En este punto ha puesto en valor que el secretario general del partido, Teodoro García Egea, asumió el cargo "en una situación traumática, tras perder el Gobierno" y el PP "ya está consolidado como la primera fuerza política".