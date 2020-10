Almeida pide a Sánchez levantar la alarma si Madrid cumple los requisitos

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que trate a la capital igual que a otras ciudades y comunidades autónomas que se encuentran en la misma situación y ha asegurado que solicitará el decaimiento del estado de alarma si este lunes la tasa de incidencia se mantiene por debajo de los 500 infectados.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Palacio de Cristal de la Real Casa de Correos, Almeida ha destacado que Alcalá de Henares ha quedado fuera de las restricciones aplicadas por el estado de alarma por tener una incidencia acumulada menor de 500 infectados, y ha señalado que previsiblemente este lunes sea el cuarto día que Madrid también cumpla con este requisito, por lo que pedirá que se trate a la ciudad "con las mismas condiciones" que a otros municipios en esta situación.

Sin embargo, ha calificado los datos de la ciudad como "preocupantes" aunque hay que tener en cuenta que se está viviendo "la misma situación que a finales de agosto" pero con la tendencia inversa, y ha apuntado a que se está doblegando la curva de esta segunda ola.

En este sentido, también ha exigido medidas diferentes para cada uno de los 21 distritos y ha señalado que pese a las indicaciones generales para toda la ciudad, también se pueden decretar otras en determinadas zonas ya que "no debe ser necesariamente todo el mundo igual si la situación es distinta". Así, ha recordado que esta formula es por la que apostó tanto el Gobierno de la Comunidad de Madrid como el de la capital.

Asimismo, le ha recriminado a Sánchez que las comunidades autónomas viven en "inseguridad jurídica" pues "no se han hecho los deberes a tiempo" y no se ha creado un marco jurídico adecuado para afrontar la segunda ola de la pandemia y que "hubiera quitado muchos problemas".

Además, ha pedido explicaciones al Gobierno central por su falta de actuación en Navarra, donde el número de contagios es elevado y "su tasa es muy superior a la de Madrid". Ha pedido que se deje de "señalar" a la ciudad porque "no es justo".

Lastra justifica la actuación del Gobierno

El intercambio de reproches entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP y el Gobierno central no cesa. La vicesecretaria general y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha defendido que el Gobierno, al decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, "ha tenido que hacer lo que no ha sido capaz de hacer" el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Cruzarse de brazos fue la opción que eligieron Ayuso y Casado. Eligieron lo único que no se puede hacer contra la pandemia, no hacer nada", ha señalado Lastra.

Así lo ha manifestado este domingo la portavoz socialista en un encuentro por videoconferencia desde Ferraz con alcaldes y alcaldesas socialistas de varios municipios de la Comunidad de Madrid. Durante su intervención, Lastra ha criticado la "desastrosa e irresponsable" gestión que, a su juicio, está haciendo la Comunidad de Madrid. "Los hechos hablan por sí solos", ha sentenciado.

En concreto, ha resaltado que Ayuso "no contrató los rastreadores que prometió, tampoco contrató al personal sanitario que prometió, no ha reforzado la atención primaria, que es la primera barrera contra el virus". "Casado y Ayuso acusan al Gobierno de manía persecutoria, que es una excusa para su incompetencia. No hacen lo que deben hacer", ha asegurado Lastra, destacando que a Casado le parece bien que las medidas se apliquen a ciudadanos de otras comunidades "pero cuando hay que aplicarlas en Madrid le parecen una amenaza a la libertad de todos los españoles".

En este sentido, ha añadido que el Partido Popular criticaba en marzo al Gobierno porque "llegó tarde" el estado de alarma y ahora "dicen que es despotismo". Así, ha afirmado que la "incompetencia" de Ayuso y la "obsesión" de Casado por usar esta comunidad contra el Gobierno "han convertido a Madrid en el centro de la pandemia en Europa".