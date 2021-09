Almeida rectifica: se reúne con el COE para que Madrid "sea la sede olímpica"

Nuevo cambio de rumbo en el seno del Ayuntamiento de Madrid. El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se han reunido este miércoles en la sede del Ayuntamiento de Madrid, el Palacio de Cibeles, en el marco del trabajo que ambos llevan realizando desde hace meses "para convertir algún día a Madrid en sede olímpica".

Ambos han coincidido en que la candidatura olímpica "debe partir de un amplio acuerdo social y de la unidad institucional", al tratarse de un proyecto que concierne a toda España. En relación con la misma, ambos han acordado que el Ayuntamiento irá siempre de la mano del Comité Olímpico Español para "buscar el mejor momento y la mejor estrategia" para conseguir que Madrid sea sede olímpica en el futuro.

Almeida había aseverado este miércoles que comparte el "sueño" de que la capital sea sede de unos Juegos Olímpicos, si bien considera que "no es prudente" lanzar una candidatura "sin consenso con el resto de administraciones ni complicidad con los madrileños", tras las palabras de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien afirmó que la ciudad sería candidata a albergar los Juegos.

"No se ha tomado la decisión de presentar formalmente la candidatura para 2036. Si varía, será sobre la unidad con el resto de instituciones y con la complicidad con el resto de madrileños. Sin haberlo testado creo que no es prudente lanzar formalmente la candidatura. En este momento no se ha tomado la decisión, porque hay que ser muy prudentes; debemos tener unas mínimas garantías de éxito", ha declarado ante los medios de comunicación el primer edil.