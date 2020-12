Ayuso carga contra Rufián por criticar el Zendal y repite que no subirá impuestos

No hay tregua en la guerra abierta entre Cataluña y la Comunidad de Madrid. En la que ya han comenzado las alusiones directas. Tras las palabras de este miércoles de Gabriel Rufián, en las que rechazaba que hubiera un "desprecio" a la región madrileña por proponer una armonización fiscal y señalaba que lo realmente grave era que se hubiera inaugurado un "hospital de cartón piedra", en referencia al Isabel Zendal, el diputado de ERC se ha encontrado con la respuesta directa de la presidenta autonómica. Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado el acto de presentación de un Belén de Navidad para cargar contra el parlamentario independentista, al que ha acusado de hablar de su comunidad "porque al independentismo le va mal". Pero lo que peor le ha sentado a Ayuso son las críticas al conocido como hospital de pandemias. Un proyecto que, según ha explicado, ha impulsado debido al colapso que vivieron los hospitales durante la primera ola de la pandemia de coronavirus.

"Por más que suban los impuestos a Cataluña no le va a ir mejor. Ese dinero se lo van a quedar los independentistas, que gastan 1.700 millones en acciones independentistas. Se gastan 17 zendales al año", ha expuesto Ayuso haciendo una comparación entre las inversiones que achaca a partidos como ERC y el coste del nuevo hospital, que asciende a 100 millones. Según las cuentas de la presidenta madrileña, la inversión en TV3 es de 303 millones, es decir, "lo que tres zendales". Un argumento con el que ha querido contraponer que, mientras ella invierte en hospitales, el Govern catalán apuesta por otras cuestiones ideológicas. Y que ha lanzado horas después de que su consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, avisara al Gobierno central de que acudirían al Tribunal Constitucional si negociaban esa armonización fiscal solo con ERC.

Para insistir en su rechazo a las palabras de Rufián y al pacto del partido de este último con el Gobierno central para fijar límites mínimos del Impuesto de Patrimonio, el cual Madrid tiene bonificado al 100%, Ayuso ha continuado con comparaciones en el ámbito fiscal. Según ha señalado, su autonomía dispone de tan solo dos tributos propios, frente a los 15 de Cataluña. Lo que supone que "un catalán pague al año 3.400 euros más que un madrileño". "Todos los catalanes pagan al año otros 34 zendales a cargo de los independentistas. A ver si es el independentismo el que roba, y si les queda claro que en Madrid no vamos a subir los impuestos. Y menos, para pagarles el negocio", ha sentenciado la presidenta autonómica.

La líder del PP en la Comunidad de Madrid ha lamentado así la "gran mezquindad" de que se "tenga que estar con estas cuestiones" en medio de la situación que vive el país, aludiendo a las críticas lanzadas tanto por Rufián como por el president en funciones de la Generalitat catalana, Pere Aragonès. "Han acusado a Madrid de competencia desleal en materia de fiscalidad, que se beneficia de ser capital, que creamos dumping fiscal, que Madrid está lleno de grandes fortunas y que se nos pide lo que al resto de la UE. Y para colmo, este diputado ha llamado 'hospital de cartón-piedra' al Isabel Zendal", se ha quejado Ayuso, que se ha mostrado muy molesta con el independentismo. Al que, ha dicho, "le tiene que estar yendo muy mal para estar poniendo a Madrid en el objeto de sus iras".

Respuesta a las dudas sobre el Zendal

El enfado que ha mostrado Ayuso no se limitaba a los reproches de los 'pesos pesados' de ERC. Las críticas surgidas tras la inauguración del Hospital Isabel Zendal también han molestado a la presidenta madrileña, como ha admitido. Por eso, ha asegurado que impulsó su construcción porque "en Madrid han muerto muchas personas", al señalar que "durante días murieron 500 personas, y hubo días donde tuvimos 900 fallecidos". Lo que motivó que se jurara a sí misma "que haría lo que fuera para no volver a vivir esas situaciones", para evitar así "que tuviéramos a nuestra gente en el suelo o en sillas", en alusión a los cientos de pacientes afectados de coronavirus que no pudieron acceder a una cama por el colapso de los centros hospitalarios en la primera ola.

"Lo que queremos es descongestionar hospitales. Queremos proteger a nuestros sanitarios para que nunca más vuelvan a contagiarse de esa manera. Queremos cuidar a nuestros ciudadanos", ha apuntado la presidenta madrileña, que ha señalado que ella no entra en la gestión en esta materia del Govern catalán mientras "ellos critican todo lo que hace este gobierno". "Tengo claro una cosa. ¿Cuánto vale una vida? Porque para mí, no tiene precio. Y por eso está ese hospital", ha destacado Ayuso.