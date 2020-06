La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este lunes que no entra en sus planes convocar elecciones anticipadas pero ha reconocido que llegó a barajar "todos los escenarios" por "indefensión", puesto que a su juicio Madrid se ha convertido en el principal "objetivo" del PSOE y del Gobierno estatal.

En una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, la presidenta regional ha negado que se vaya a producir en Madrid un adelanto electoral pero sí ha reconocido que se tienen que sopesar todos los escenarios debido a la situación "tan compleja" que vive la Comunidad, sobre todo ante los "cantos de sirena" sobre una posible moción de censura por parte del PSOE.

A su juicio, no ha ocurrido en ninguna otra Comunidad que el propio delegado del Gobierno estuviera "en contra del Gobierno autonómico donde trabaja" diciendo que hay que "ir a por todas" en Madrid y "retorcer el asunto de las residencias y estando "todos a una poniendo el foco mediático" en su Gobierno.

"Si el PSOE siempre está diciendo que van a presentar una moción de censura, que van a partir el Gobierno, uno se plantea evidentemente todos los escenarios pero no es algo que me plantee ahora mismo y no es en lo que estoy (...) Quería contemplar todos los escenarios pero yo no voy a convocar elecciones y me compete a mí, y yo lo que quiero es dar estabilidad y frenar los posibles rebrotes", ha lanzado sobre esta cuestión la dirigente madrileña.

Además, Ayuso ha indicado que si se planteó convocar elecciones no fue por desavenencias con su socio de Gobierno, Ciudadanos, con quien ha dicho que en el caso de tener que pactar en un futuro lo volvería a hacer con ellos. Por otro lado y en referencia a la información publicada por el diario 'El Mundo' relativa a que llegó a reflexionar sobre esa opción, la presidenta de la Comunidad de Madrid que los ciudadanos "no tienen la culpa" de estas cuestiones políticas y que existen "problemas gravísimos" que deben abordar ahora, como por ejemplo cómo programar el curso escolar o las políticas para reactivar el empleo.

No obstante, la dirigente regional ha asegurado que el Ejecutivo central y el PSOE están "obsesionados" con Madrid, diseñando una estrategia de "desestabilización constante" utilizando el impacto de la pandemia en hospitales y residencias cuando en el pico de incidencia del coronavirus la situación en toda España era de "guerra". En consecuencia, su visión es que Madrid es el principal "objetivo de la Moncloa" en el plano político.