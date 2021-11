Ayuso abre la caja de pandora y dice que "hace tiempo" que no habla con Casado. 

La polémica por el futuro de los 'populares' madrileños continúa después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, haya reconocido que "hace tiempo" que no habla con el presidente del PP, Pablo Casado, y ha defendido que ella lo único que ha hecho es "dar un paso adelante" para trasladar la ilusión del 4M y dar "normalidad" a la formación en Madrid. En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, la dirigente madrileña no ha querido dar "mucha información" sobre su relación con Casado pero sí ha desvelado que, aunque solía hablar periódicamente con el líder de su formación, "hace tiempo" que no.

Respecto a la encuesta de 'El Confidencial' que recoge que ella tendría un mejor resultado en las autonómicas que Casado en las generales en la Comunidad, Ayuso se ha mostrado orgullosa de que la sociedad madrileña "de izquierda a derecha" esté reconociendo en su proyecto "una serie de valores" y de "trabajo", que siempre han sido los mismos.

Por otra parte, ha recordado que el Congreso del PP de Madrid es un tema "que se viene hablando hace dos años", concretamente de "bicefalias" y de "terceras vías", y ha recalcado que ella lo único que ha hecho es "dar un paso adelante" y decir que tiene ilusión por trasladar "el éxito de las urnas, y ahora en las encuestas, a todos los rincones de la Comunidad" así como por dar "normalidad a una situación que no lo es". "Hay que tener en cuenta que estamos en equipos que no han nacido de un congreso. El último se celebró con Cristina Cifuentes", ha subrayado.

La presidenta madrileña ha reconocido que a partir de ahí "se ha desatado un lío de titulares" pero ha insistido en que ella siempre dice lo mismo, que tiene "ganas de liderar este proyecto", cuestión que se empezó a plantear a raíz del resultado electoral del 4M. "Lo que creo es que tenemos que pensar en hacerlo pronto para evitar que nos desgastemos, y para evitar tanto titular", ha dicho.

Ayuso ha incidido en que no es un "producto de marketing" y cuando se presenta ante los electores, encabezando una papeleta, se debe "responsabilizar de esa marca". Así, ha hecho hincapié en que por eso esa situación se da en todas las comunidades autónomas. A su parecer, lo importante no es lo que piense ella o las distintas direcciones del partido sino que es "qué opina el afiliado" y, por ello, considera "que no hay nada más divertido y más apasionante que un congreso". "Es bueno que se celebre, que haya democracia interna, que haya un proceso normal, con transparencia, donde la gente participe y cuanto más, mejor", ha dicho.

"Muy buena pareja" con Almeida

Preguntada por su relación con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la posibilidad de integrarlo en su candidatura, ha señalado que hacen "muy buena pareja". "Somos dos compañeros que estamos trabajando juntos en dos administraciones paralelas y que en estas épocas difíciles hemos demostrado que cohesionados hemos podido sortear lo más complicado", se ha limitado a responder.

Por otra lado, requerida por las declaraciones de la exportavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que acusa al secretario general del PP, Teodoro García Egea, de hacer 'bullying' al PP, la presidenta se ha limitado a indicar que son "opiniones personales" pero ha defendido que "ella siempre ha representado los valores del PP".