La polémica por la responsabilidad de las residencias de mayores durante la crisis del coronavirus continúa con cruce de acusaciones entre el Gobierno y algunas comunidades, especialmente Madrid y Galicia. La presidenta de la comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, focaliza estas acusaciones en el vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, quien, según defiende, tenía el mando único de estos centros "y jamás hizo absolutamente nada por ninguna".

"Siempre que ha podido, ha echado gasolina", ha apostillado en una entrevista en el diario ABC la presidenta madrileña, que ha defendido la gestión de su Gobierno en las residencias de mayores durante la pandemia y los protocolos que se enviaron para atenderlos durante un periodo que fue "una guerra".

"Para mí la falta de ética es el desdén, el haber abandonado a alguien a su suerte, y es algo que no ha sucedido en Madrid: aquí se ha peleado por cada vida. Se deja entrever algo que no es cierto: que en la inmensa mayoría de los casos, si no en todos, podrían haberse evitado esos fallecimientos y no es verdad", ha asegurado.

Por eso ve "reprochable" y "una falta de talla política tremenda" que el vicepresidente segundo del Gobierno central tenga la "gran insensibilidad el jugar con los sentimientos de tantas personas que han perdido un ser querido en una residencia". "Probablemente se está viendo acorralado porque él tenía el mando único en las residencias de ancianos y jamás hizo absolutamente nada por ninguna. Y viéndose acorralado, ha decidido que nos metamos todos en la misma melé, pero es que yo sí he estado ahí, y él no ha estado nunca", ha seguido diciendo.

Sobre las discrepancias entre sus consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (PP) y de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs), a cuenta de la gestión de las residencias, ha opinado que su Gobierno no tendría que haber "trasladado una imagen de división", y ha pedido a todo su equipo que sea "sensible" a la hora de hablar de cualquier tema relacionado con enfermos o fallecidos.

Ha subrayado que ella "no" hubiera cesado a Reyero si fuera del PP, y ha reiterado que "no ha habido dejaciones ni falta de interés", porque "se ha tratado cada vida como lo más importante".

Almeida afea los ataques de Iglesias cuando él no dio "ni una sola instrucción"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha recriminado los ataques de Iglesias a la gestión de las CCAA porque, según ha defendido, desde que asumió el mando único de las residencias de mayores de toda España no ha dictado "ni una sola instrucción".

En declaraciones en La Sexta el alcalde ha señalado que las autonomías tienen derecho a preguntarse cuál ha sido el protocolo o las instrucciones dictadas por Iglesias para afrontar la crisis del conoravirus en las residencias de mayores desde que se arrogó con el marco único, ya que a su juicio al margen de criticar no ha tomado ninguna decisión.

"Quien no ha hecho absolutamente nada, quien no ha dictado una sola instrucción difícilmente puede venir ahora a criticar", ha insistido el regidor madrileño, que cree que "vendría bien" que en el tema de las residencias el Gobierno central "echara una mano".

Almeida ha elogiado la decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de "no escurrir el bulto" e investigar qué ha sucedido en las residencias de mayores de la Comunidad, donde desde marzo han muerto casi 6.000 residentes con coronavirus confirmado o con síntomas de padecerlo.

"La situación no se puede volver a repetir", ha afirmado el alcalde, que cree que hay que saber exactamente lo que pasó y, sin perjuicio de que se diriman las responsabilidades correspondientes por los errores que se pudieran haber cometido, esa investigación debe permitir sentar las bases para evitar que algo así vuelva a suceder.