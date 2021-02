Madrid baraja retrasar el toque de queda y un cierre más flexible en la hostelería. 

La Comunidad de Madrid baraja ya la idea de retrasar el toque de queda de las 22:00 a las 23:00 horas. Además, se está planteando decretar un cierre más flexible para la hostelería. Todo ello, si la incidencia de casos de coronavirus "sigue bajando". Así lo ha avanzado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, aunque ha precisado que se haría si los datos continuasen en senda positiva y ha recalcado que en cualquier caso la decisión la adoptará y anunciará la Consejería de Sanidad.

"Nuestra voluntad es hacerlo cuando antes pero tiene que ser Sanidad el que dé el visto bueno", ha indicado el dirigente autonómico. Aguado ha celebrado que la incidencia de Covid-19 "está descendiendo" a pesar de que todavía se está en cifras "muy altas" y que no se puede asegurar la seguridad sanitaria con estas nuevas medidas, según informa Europa Press.

La presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, señalaba hace unas semanas que no pretendía adelantar el toque de queda más allá de las 22:00 horas porque no quería "arruinar aún más a la hostelería" y a los comercios. "No puedo ser más clara", respondía a los periodistas en relación al toque de queda y lo cierres impuestos en otras regiones. "Ya que no hay una estrategia como país ante la pandemia, ya que nos hemos echado a las espaldas la gestión de la misma, lo que pido es el respeto para que cada comunidad aplique las medidas que considere oportunas", dijo.

Todo esto, después de que la Comunidad confinase el pasado viernes un total de 72 zonas básicas de salud de la capital y 28 localidades. El 'cierre' afecta a un total de 1,9 millones de ciudadanos de la región, lo que supone un 29% de la población, la cual acumula algo más del 32% de los casos de Covid diagnosticados.