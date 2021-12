Ayuso carga contra el PP por prohibir las cenas navideñas: "No hay motivos"

Malestar de Ayuso ante la decisión del PP de no celebrar las cenas navideñas. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado este lunes públicamente que el PP no permita la celebración de estos eventos y ha puesto el foco en que "no hay motivos sanitarios para esta cancelaciones". En una intervención ante los medios, tras presentar el dispositivo del Plan de Inclemencias Invernales en Rascafría, ha querido lanzar "un mensaje muy claro" y ha puesto el foco en que este domingo se celebró un partido de fútbol en el estadio Santiago Bernabeú con "60.000 personas, donde incluso estaba presente la ministra de Sanidad (Carolina Darias)" y esta semana van a seguir los conciertos en el Wizink Center "con 15.000 personas".

Además, ha incidido en que la presión hospitalaria en la Comunidad de Madrid "sigue con total normalidad, incluso bajando en las UCIS, como en la última semana". De hecho, ha desvelado que la positividad de los test "está en torno a un 5% frente al 10% de la media nacional". "Con todo, quiero decir que la situación en la Comunidad de Madrid sigue siendo de total normalidad. Lo que queremos es que todos los ciudadanos sigan con una vida normal. No hay motivos para estar cancelando de manera masiva, como estamos viendo, cenas, comidas, celebraciones... que están nuevamente generando caos y sobre todo señalando siempre a los mismos, a la hostelería y a la restauración", ha recalcado.

Asimismo, ha hecho hincapié en que desde el Ejecutivo madrileño están poniendo "a disposición de todos herramientas e información suficiente para, con responsabilidad, seguir con las mismas políticas" que han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid "desde el principio de la pandemia". Por ello, ha vuelto a pedir que se deje de "señalar a bares y restaurantes". Ayuso ha subrayado que después de estas cancelaciones cada vez tiene "más claro" que "hace falta una Dirección para que vayan en el mismo sentido las políticas del Gobierno de la Comunidad y del PP de Madrid" para evitar "incurrir en contradicciones".

Se prohíben eventos "con micros al aire libre"

"La política sanitaria de la Comunidad jamás ha ido en favor de los cierres ni de las cancelaciones. Se han llegado incluso a prohibir eventos con micros al aire libre y quiero insistir en que no hay motivos sanitarios para estas cancelaciones. La vida puede seguir con total normalidad en la Comunidad de Madrid", ha sostenido. Para la presidenta madrileña, "si esto va a seguir así sería bueno permitir que los afiliados pudieran al menos, como el año pasado, hacer encuentros por Zoom" para que pudiesen hablar con ellos y desearles una feliz Navidad.

Repreguntada por esta cuestión por los periodistas, la dirigente regional ha manifestado que ella como presidenta se ve obligada "a defender la política sanitaria" que han puesto en marcha en los últimos dos años y "que además ha sido ampliamente respaldada por todos los madrileños, también en las urnas". "Madrid defiende la apertura, la responsabilidad y las herramientas para ir contra el virus pero no los cierres y mucho menos el señalamiento de la hostelería y la restauración que son siempre los sectores más afectados", ha apuntado, al tiempo en el que ha insistido en que "en Madrid no hay motivos para cancelar y se puede seguir con preocupación".

'Génova' defiende que es por el Covid

Por su parte, la dirección nacional del PP ha justificado en el aumento de contagios provocado por el Covid la suspensión de la cena de Navidad del PP de Madrid porque, a su entender, en estas circunstancias sanitarias "hay que mandar un mensaje de prudencia, responsabilidad y sentido común". Así lo ha asegurado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, quien ha explicado que el partido envío una circular el pasado viernes a sus estructuras territoriales aconsejando desconvocar esos actos navideños en toda España por la situación sanitaria.