Ayuso para los pies a Aguado sobre el cierre de Madrid: "Se decidirá en días"

Sobre el cierre de Madrid no hay nada escrito. Así lo ha apuntado la líder regional, Isabel Díaz Ayuso, quien ha apuntado que la determinación se tomará "en los próximos días" y "hablando con el resto de presidentes autonómicos". El tiempo no le sobra a la Comunidad. La festividad de Todos los Santos está a la vuelta de la esquina y se espera que el flujo de entrada y salida de la capital sea enorme.. La cuestión ha vuelto a marcar las distancias entre los socios de Gobierno de Madrid. Si Díaz Ayuso ha vuelto a dejar en el aire el 'cerrojazo' -"Tomaré la opción menos mala"-, el vicepresidente, Ignacio Aguado, no ha titubeado y, poco antes, se ha lanzado a pedir que se limite la movilidad en toda la Comunidad por un periodo de 15 días para blindar a la región frente a los puentes de noviembre.

Ambos líderes han comparecido en la misma mañana. Y su posición vuelve a abrir una brecha en el Ejecutivo madrileño. "Tenemos la festividad del Día de Todos los Santos este fin de semana y el siguiente el de La Almudena y hay mucha movilidad", ha urgido el líder de Ciudadanos en Madrid. Poco después, la presidenta abría el debate. "Son decisiones muy complejas, sobre restringir libertades fundamentales. Causan daño en la economía, ya muy tocada", ha deslizado Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña ha recordado que no decide en solitario. "Tengo en cuenta las decisiones de los técnicos". También le importan a la presidenta las posiciones de otros líderes regionales. "Tengo que decidir esta postura hablando con el resto de presidentes autonómicos. El debate lo tendremos a lo largo de hoy y mañana, para ser conscientes del daño, y tener el debate en el seno del Gobierno". Frente a la puntualización de la presidenta 'popular', otras CCAA ya han decidido: Aragón, Asturias, Euskadi... ya han decretado el cierre de sus territorios. Andalucía, por su parte, ha deslizado que la curva obliga a plantear una restricción a la movilidad, sobre la que aún no hay detalles.