Ayuso, a contracorriente: está en contra del cierre de Madrid en Semana Santa. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha posicionado en contra del cierre perimetral de la comunidad para las vacaciones de Semana Santa aunque sí de mantener el toque de queda. En declaraciones a los medios, tras visitar Pozuelo de Alarcón, la dirigente madrileña ha incidido en que "aún queda bastante tiempo" para estos festivos, y aunque muchas personas necesiten organizarse con antelación, ha recordado que la Comunidad de Madrid necesita esperar a 15 días antes para tomar las decisiones respecto al virus.

"Como queda mucho aún no se puede valorar, pero yo no soy partidaria a priori de cerrar Madrid. No soy partidaria de cerrar nada, pero tampoco de ampliar los toques de queda porque aún tenemos las UCIS en una situación complicada y porque esto puede cambiar en cualquier momento y darnos un susto", ha manifestado, según informa Europa Press.

Así, ha incidido en que la actividad por el momento se va a quedar "como hasta ahora", pero ha recalcado que no ve mal que ciudadanos de otros rincones de España o turistas de otros países acudan a la región, a sus museos o a mover la economía madrileña a través de comercios y restaurantes, "mientras que se cumplan siempre y en todo momento las recomendaciones sanitarias".

Para la dirigente madrileña, no cerrar una autonomía a estas alturas "no provoca más olas". Ayuso considera que esto no debe ser "una práctica habitual y constante", ni que se tome "tanto tiempo antes". "No soy partidaria de cerrar ahora mismo si la situación es buena y creo que, además, es positivo que pueda haber ciudadanos que vayan a su segunda vivienda o ciudadanos que puedan venir a Madrid", ha repetido, aunque ha avisado de que si los técnicos sanitarios lo aconsejasen, no lo descarta.