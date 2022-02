Ayuso declara la guerra total a Casado por impulsar la investigación contra ella. 

Isabel Díaz Ayuso declara la guerra al líder del Partido Popular, Pablo Casado. "Todo viene de su entorno". Con estas palabras, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado a Casado de promover la investigación sobre el cobro de presuntas comisiones a su hermano en un contrato público. "No hay nada ilegal en el contrato, se realizó en tiempos de pandemia y está firmado y promovido por un médico y fiscalizado", ha comentado la presidenta de la CAM. "Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, los que deberían apoyarte, son los que te quieren destruir".

Durante su breve -pero dura- intervención, Ayuso ha lamentado que la dirección nacional del PP actúe contra ella de una forma "tan cruel". "Se me ha acusado, sin pruebas y metiendo a mi familia, la familia es lo más importante que tenemos, ha lamentado. La presidenta ha comparecido ante los medios desde la sede de la Presidencia regional madrileña, la Real Casa de Correos, para explicar las presuntas irregularidades en un contrato de 1,5 millones relacionado con su hermano y el posible espionaje que habría se habría llevado a cabo en el seno del PP desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), para investigar su entorno familiar.

"Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando los medios de comunicación, y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos", ha señalado. "Lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato", ha apostillado, al tiempo que ha indicado que solo quiere que se celebre el cónclave 'popular' para dar "voz a los afiliados".

Isabel Díaz Ayuso durante la comparecencia Así fue la comparecencia de Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta madrileña ha trasladado que "desde hace uno meses, distintos medios han venido denunciando que dirigentes del PP estaban creando un dossier" contra ella, vinculándola "a algún caso de corrupción referido a mi familia". "Esas noticias ya salieron publicadas y ya fueron objeto de ataques sin éxito en la Asamblea de Madrid, porque las acusaciones eran meras habladurías", ha apostillado.

El contrato

"La realidad es que, si dirigentes del Parido Popular quisieran aclarar algún contrato, tan solo tenían que pedirlo, ya que todos están en el portal de Transparencia", ha recordado Ayuso. "El hecho de preparar un dosier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente". Este es el contrato al que se ha referido la líder madrileña, que ha afirmado que "no hay nada ilegal en él":

Así es el contrato por el que se ha apuntado a Ayuso Descargar

Ayuso ha justificado en su declaración que es un contrato que se realizó durante la pandemia de coronavirus, "cuando todas las administraciones buscaban mascarillas y faltaba material sanitario en todo el mundo". El contrato, siempre según la CAM, está firmado y promovido por un médico, que era el máximo responsable asistencia del SERMAS y fue "fiscalizado por la intervención general". Además, la comunidad rindió cuentas al consejo de Gobierno, según ha informado el Ejecutivo regional.

El relato de Ayuso

Ayuso ha relatado cómo tuvo conocimiento de la 'operación' y ha asegurado que se remonta a abril del año 2021. Sin embargo, la presidenta se enteró por Pablo Casado: "Cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del congreso". "Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal y me dijo que el dosier se lo habían filtrado desde Moncloa". En ese momento fue cuando la presidenta de Madrid decidió, según ha desgranado, preguntar a su hermano. Él mismo fue quien le confirmó que había mantenido relaciones comerciales con la empresa que aparece en el contrato, pero que "todo era completamente legal. Todo está regulado ante Hacienda y declarado".

"Nadie tendrá una sola prueba de corrupción por mi parte, ni una sola"

"Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese, ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno", ha insistido Ayuso, para recordar que su hermano lleva trabajando 26 años como comercial en el sector sanitario, "mucho antes de que yo entrara en política; nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada en su vida laboral". "Animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal... Nadie tendrá una sola prueba de corrupción por mi parte, ni una sola prueba", se ha defendido.